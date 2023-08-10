На стройке аэропорта в Ванкувере нашли артефакты, принадлежащие коренной народности масквимов
Строительные работы проводились на традиционной территории коренного населения. Вождь Уэйн Воробей из сообщества масквимов (Musqueam Indian Band) объяснил, что сотрудничает с администрацией аэропорта, "чтобы поступать правильно".
Строительные работы в международном аэропорту Ванкувера (YVR) были прерваны накануне, 9 августа, после того, как обнаружились артефакты, которые, как предполагается, принадлежали масквимам, группе коренных жителей североамериканского континента. Об этом сообщает Times Colonist.
В пресс-релизе администрации аэропорта говорится, что группу коренного населения уведомили о найденных артефактах, которые были отправлены в лабораторию для сертифицирования и технической оценки возможных предметов наследия коренных жителей.
Согласно строительному проекту южного аэродрома, должны быть заменены бетонные панели, модернизированы пересечения рулежной дорожки и взлетно-посадочной полосы. Предусмотрены также электромонтажные работы. Вместе с тем эти работы в районе аэродрома проводятся на южной половине острова Си-Айленд — традиционной территории масквимов.
Археологическая находка указывает на "давнюю и постоянную связь" между людьми этой народности и территориями их предков, заявила президент и главный исполнительный директор администрации аэропортов Ванкувера Тамара Вруман.
По ее словам, обнаружение артефактов не стало неожиданностью, планируется совместная работа с представителями коренного населения, чтобы их защитить.
Вождь Уэйн Воробей из сообщества масквимов (Musqueam Indian Band) объяснил, что сотрудничают с администрацией аэропорта, "чтобы поступать правильно".
"Мы признаем, что это важный процесс и намерены продолжать идти по этому пути вместе с YVR", — сказал вождь.
Напомним, что исследователи выяснили, как индейцы построили целый город с многоэтажными домами.
Также сообщалось, что в США коренным народностям выплатят $590 млн за отравление опиоидами.