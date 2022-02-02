В США индейцы получат от фармацевтов $590 млн за отравление опиоидами

175 племен столкнулись с непропорционально высоким уровнем смертности от передозировок опиоидами с середины 1990-х годов.

Представители 175 коренных американских народов подписали соглашение с крупнейшими лекарственными дистрибьюторами и производителями о выплате компенсации. Фармацевты обязаны выплатить ущерб, нанесенный здоровью индейцев современными лекарственными средствами, а именно — болеутоляющим, сообщает The new York Times.

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Соглашение подписали компании Janssen Pharmaceuticals (дочерняя компания Johnson & Johnson), McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen. Кроме текущей компенсации в $590 млн, корпорации выплатят $75 млн народу чероки.

Согласиться на компенсацию американским медпроизводителям пришлось после того, как индейцы подали жалобу в Национальный комитет по делам, связанным с опиодами. Они заявили, что 175 племен столкнулись с непропорционально высоким уровнем смертности от передозировок опиоидами с середины 1990-х годов.

Как пример истцы привели статистику Южной Дакоты, где проживает племя оглала-лакота в округе с одноименным названием. Там в 2016 году уровень смертности из-за опиоидов составил 21 человека на 100 000, что превышает средний показатель по штату более чем в два раза. Кроме того, в иске сказано, что у беременных женщин из числа американских индейцев в 8,7 раза чаще, чем у других диагностируется опиоидная зависимость.

Соглашение вступит в силу после того, как его подпишет большинство подавших иск племен. Средства распределят между 574 племенами индейцев, признанных в США, вне зависимости от того, были ли они участниками дела или нет. Компенсации будет направлена на программы лечения и профилактики зависимости в племенах.

Что за опиоиды?

Опиоиды — это сильнодействующие болеутоляющие средства, которые назначаются медицинским сотрудником при наличии умеренной или сильной боли. Несмотря на то, что прием опиоидов связан с некоторыми рисками, они могут помочь контролировать боль. При приеме опиоидов важно соблюдать указания и рекомендации лечащего врача.

Тему зависимости от опиоидных препаратов подняли в США в середине 1990-х годов, когда они стали применяться для устранения острой и хронической боли и продвигаться фармацевтическими компаниями среди врачей в качестве "безопасных" обезболивающих. По данным агентства США по контролю и профилактике заболеваний, c 1999 года от передозировки опиатами умерло более 841 000 американцев.

Напомним, индейцы чероки, являющиеся коренным народом на территории США, просят компанию Jeep не использовать наименование их народа в названии автомобиля. У автопроизводителя считают, что название коренного народа использовано как жест почитания.

Ранее Фокус сообщал, что в Бразилии специалиста по коренным народам убили индейцы, которых он изучал. Эксперта по изолированным племенам Амазонии застрелили из лука, когда он приближался к месту проживания коренных жителей.