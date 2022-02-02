У США індіанці отримають від фармацевтів $590 млн за отруєння опіоїдами

175 племен зіштовхнулися з непропорційно високим рівнем смертності від передозувань опіоїдами із середини 1990-х років.

Представники 175 корінних американських народів підписали угоду з найбільшими лікарськими дистриб'юторами та виробниками щодо виплати компенсації. Фармацевти зобов'язані виплатити збитки, завдані здоров'ю індіанців сучасними лікарськими засобами, а саме болезаспокійливими, повідомляє The New York Times.

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Угоду підписали компанії Janssen Pharmaceuticals (дочірня компанія Johnson & Johnson), McKesson, Cardinal Health і Amerisource Bergen. Окрім поточної компенсації в $590 млн, корпорації виплатять $75 млн народу черокі.

Погодитись на компенсацію американським медвиробникам довелося після того, як індіанці подали скаргу до Національного комітету і справах, пов'язаних із опіодами. Вони заявили, що 175 племен зіштовхнулися з непропорційно високим рівнем смертності від передозувань опіоїдами із середини 1990-х років.

Як приклад позивачі навели статистику Південної Дакоти, де мешкає плем'я оглала-лакота в окрузі з однойменною назвою. Там у 2016 році рівень смертності через опіоїди становив 21 особу на 100 000, що перевищує середній показник по штату більш ніж удвічі. Крім того, у позові сказано, що у вагітних жінок із числа американських індіанців у 8,7 раза частіше, ніж у інших, діагностується опіоїдна залежність.

Угода набуде чинності після того, як її підпише більшість племен, що подали позов. Кошти розподілять між 574 племенами індіанців, визнаних у США, незалежно від того, були вони учасниками справи чи ні. Компенсація буде спрямована на програми лікування та профілактики залежності в племенах.

Що за опіоїди?

Опіоїди — це сильнодіючі болезаспокійливі засоби, які призначаються медичним співробітником за наявності помірного або сильного болю. Незважаючи на те, що прийом опіоїдів пов'язаний із деякими ризиками, вони можуть допомогти контролювати біль. При прийомі опіоїдів важливо дотримуватися вказівок і рекомендацій лікаря.

Тему залежності від опіоїдних препаратів підняли в США в середині 1990-х років, коли вони стали застосовуватися для усунення гострого та хронічного болю та просуватися фармацевтичними компаніями серед лікарів як "безпечні" знеболювальні. За даними агентства США з контролю та профілактики захворювань, із 1999 року від передозування опіатами померли понад 841 000 американців.

Нагадаємо, індіанці черокі, які є корінним народом на території США, просять компанію Jeep не використовувати найменування їхнього народу в назві автомобіля. В автовиробника вважають, що назва корінного народу використана як жест пошани.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бразилії фахівця з корінних народів убили індіанці, яких він вивчав. Експерта з ізольованих племен Амазонії застрелили з лука, коли він наближався до місця проживання корінних жителів.