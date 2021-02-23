Индейцы чероки просят Jeep не использовать в марках автомобилей название их народа

К руководству компании обратился вождь чероки Чак Хоскин-старший

Индейцы чероки, являющиеся коренным народом, проживающим на территории США, просят компанию Jeep не использовать наименование их народа в названии автомобиля.

"Наша страна находится в таком возрасте, когда компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции. Нам не делает чести, когда наше наименование прикручено к борту автомобиля", – заявил в интервью CNN вождь чероки Чак Хоскин-старший.

По его словам, народ чероки никогда не пойдет на какую-либо сделку, по которой Jeep смог бы и далее использовать их наименование.

"Это – самое дорогое для нас, это часть нашей идентичности", – сказал Чак Хоскин-старший.

У автопроизводителя считают, что название коренного народа использовано, наоборот, как жест почитания.

"Мы тщательно выбираем названия для своих автомобилей. На протяжении многих лет мы заботимся о чествовании и почитании коренных народов Америки за их благородство, доблесть и гордость", – заявляют в Jeep.

Напомним, Jeep Cherokee выпускался с 1974 по 2001 год, а Jeep Grand Cherokee – с 1993 года. В 2013-м Jeep вновь выпустил автомобиль под названием Cherokee.

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