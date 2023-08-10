На будівництві аеропорту у Ванкувері знайшли артефакти, що належать корінній народності масквимів

Будівельні роботи проводилися на традиційній території корінного населення. Вождь Вейн Горобець зі спільноти масквімів (Musqueam Indian Band) пояснив, що співпрацює з адміністрацією аеропорту, "щоб чинити правильно".

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Будівельні роботи в міжнародному аеропорту Ванкувера (YVR) було перервано напередодні, 9 серпня, після того, як було виявлено артефакти, які, як припускають, належали масквімам, групі корінних жителів північноамериканського континенту. Про це повідомляє Times Colonist.

У пресрелізі адміністрації аеропорту йдеться про те, що групу корінного населення повідомили про знайдені артефакти, які відправили в лабораторію для сертифікації та технічної оцінки можливих предметів спадщини корінних жителів.

Згідно з будівельним проєктом південного аеродрому, мають бути замінені бетонні панелі, модернізовані перетини руліжної доріжки та злітно-посадкової смуги. Передбачено також електромонтажні роботи. Водночас ці роботи в районі аеродрому проводяться на південній половині острова Сі-Айленд — традиційній території масквимів.

Масквими

Археологічна знахідка вказує на "давній і постійний зв'язок" між людьми цієї народності та територіями їхніх предків, заявила президентка і головна виконавча директорка адміністрації аеропортів Ванкувера Тамара Вруман.

За її словами, виявлення артефактів не стало несподіванкою, планується спільна робота з представниками корінного населення, щоб їх захистити.

Вождь Вейн Горобець зі спільноти масквімів (Musqueam Indian Band) пояснив, що співпрацюють з адміністрацією аеропорту, "щоб чинити правильно".

"Ми визнаємо, що це важливий процес і маємо намір продовжувати йти цим шляхом разом з YVR", — сказав вождь.

Нагадаємо, що дослідники з'ясували, як індіанці побудували ціле місто з багатоповерховими будинками.

Також повідомлялося, що у США корінним народностям виплатять $590 млн за отруєння опіоїдами.