Розумний прийом. Вчені з'ясували, як індіанці збудували ціле місто з багатоповерховими будинками

З 9 по 12 століття н.е. десятки тисяч предків індіанців пуебло, які жили в каньйоні Чако, зводили масивні будівлі висотою до чотирьох поверхів, багато з яких мали сотні кімнат.

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Високо на плато Колорадо, на території сучасного штату Нью-Мексико, знаходяться залишки міста, яке колись мало неймовірні розміри. Збудовані з блоків пісковику та важких дерев'яних конструкцій, будівлі в каньйоні Чако та навколо нього були найбільшими спорудами, коли-небудь побудованими в Північній Америці до 19-го століття. І все ж без допомоги коліс або тяглових тварин транспортування таких масивних шматків матеріалу з довколишніх гір було б складним завданням, яке багатьом важко собі уявити, пише ScienceAlert.

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Дослідники з Університету Колорадо у Боулдері об'єдналися, щоб розгадати таємницю…буквально.

Команда показала, що людський череп, шия і хребет цілком здатні діяти разом, щоб підтримувати дерев'яну балку вагою 60 кілограмів на відстані 100 кілометрів і більше.

Все, що потрібно для того, щоб нести цей неймовірний вантаж, — пара охочих людей, пара ременів на голову і трохи рішучості.

"Деякі люди пекли хліб на заквасці під час COVID. Натомість ми носили пісок і важкі колоди, використовуючи голову", — сміється Роджер Крам, фізіолог з університету.

Спочатку Крам і двоє співавторів дослідження, нейрофізіолог Джозеф Карзолі та біохімік Джеймс Вілсон, намагалися носити колоди на плечах, але швидко зрозуміли, наскільки це неефективно.

"Це було дуже виснажливо, — згадує Крам. — Це зовсім нерозумний спосіб перенесення важкого предмета".

Люди знали про це тисячоліттями, але сьогодні цей стародавній лайвхак занадто часто ігнорують. Натомість до туристичних рюкзаків регулярно прикріплюють поясні ремені, які допомагають розвантажити плечі та перерозподілити частину ваги на спину.

Набагато простіший варіант, як виявляється, — прикріпити вагу до потилиці, використовуючи ремені.

[ + – ] Набагато простіший варіант, як виявляється, — прикріпити вагу до потилиці, використовуючи ремені

Ремені — це прості інструменти з давнім корінням, які використовували по всьому світу протягом тисячоліть.

У каньйоні Чако та навколо нього археологи знайшли керамічні статуетки, що ілюструють, як древні індіанці використовували такі ремені для перенесення ресурсів, а також відрізки з волокна юки, які можуть бути їхніми залишками.

Автори згадують, що шерпи в Непалі все ще використовують ремені для перенесення вантажів вагою до 111 кілограмів, супроводжуючи туристів, чиї плечі, ймовірно, горять від набагато легших рюкзаків.

"Ремені дозволяють переносити важчі вантажі на більші відстані, не втомлюючись", — пояснює Вілсон.

Після кількох місяців практики, під керівництвом Карзолі, Вілсон і Крам могли разом транспортувати 60-кілограмову сосну вгору і вниз по горбистій дорозі зі швидкістю близько 25 кілометрів на день.

Це не набагато повільніше, ніж піша прогулянка без вантажу, і дослідники кажуть, що це досягнуто з "дивовижним" комфортом.

"На основі нашої перевірки концепції ми дійшли висновку, що цілком можливо, що чако могли використовувати канатні дороги для транспортування важких лісоматеріалів", — пишуть автори.

Можливо, саме тому стародавні дороги, які ведуть до каньйону Чако, мають ширину до 9 метрів, що дозволяє робітникам переносити важку деревину горизонтально лінією, прив'язавши її ременем за лоб.

"Вербальне спілкування між піддослідними було критично важливим для правильного визначення часу підйому і розміщення деревини, — пишуть Крам і його колеги. — Піддослідні швидко навчилися "ходити нога в ногу", щоб пом'якшити розгойдування колоди і втрату контролю".

Цілеспрямовані вчені також носили з собою Т-подібні палиці, щоб спиратися на них під час перерв — так їм не потрібно було постійно завантажувати і розвантажувати ремені. Цю ідею вони запозичили у шерпів з Непалу.

На основі їхніх зусиль команда підрахувала, що троє людей могли б перенести 85-кілограмову дерев'яну балку для даху з лісів гір Чуска вниз до пустелі Чако. Подорож загалом займе близько чотирьох днів, з часом на відпочинок і відновлення.

Підраховано, що для будівництва всього міста знадобиться близько 200 000 дерев'яних балок. Це чималий обсяг роботи, але завдання, яке зараз здається здійсненним за наявності достатньої кількості часу і людських ресурсів.

Хто здійснив цю важку подорож — незрозуміло, але оскільки гори є священними місцями в суспільстві нащадків пуебло, дослідники вважають, що подорож могла бути церемоніальним актом, покликаним надихнути на командну роботу, згуртованість, довіру і віру.

Можливо також, що для будівництва великих будинків у каньйоні Чако використовували рабів, як стверджують деякі усні перекази.

"У нас немає точних доказів того, що для транспортування деревини в Чако дійсно використовували канатні дороги, — визнають вчені, — але ми продемонстрували, що цей метод був би високоефективним".

Наступним кроком, кажуть дослідники, має стати сучасна реконструкція всієї подорожі, щоб перевірити, чи була вона насправді можливою.

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