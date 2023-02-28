Умная уловка. Ученые выяснили, как индейцы построили целый город с многоэтажными домами

С 9 по 12 век н.э. десятки тысяч предков индейцев пуэбло, живших в каньоне Чако, возводили массивные здания высотой до четырех этажей, многие из которых имели сотни комнат.

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Высоко на плато Колорадо, на территории современного штата Нью-Мексико, находятся остатки города, который когда-то имел невероятные размеры. Построенные из блоков песчаника и тяжелых деревянных конструкций, здания в каньоне Чако и вокруг него были самыми большими сооружениями, когда-либо построенными в Северной Америке до 19 века. И все же без помощи колес или тягловых животных транспортировка таких массивных кусков материала с близлежащих гор была бы сложной задачей, которую многим трудно себе представить, пишет ScienceAlert.

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Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере объединились, чтобы разгадать тайну. Команда показала, что человеческий череп, шея и позвоночник вполне способны действовать вместе, чтобы поддерживать деревянную балку весом 60 килограммов на расстоянии 100 километров и больше.

Все, что нужно для того, чтобы нести этот невероятный груз, — пара добровольцев, пара ремней на голову и немного решительности.

"Некоторые люди пекли хлеб на закваске во время COVID. Вместо этого мы носили песок и тяжелые бревна, используя голову", — смеется Роджер Крам, физиолог из университета.

Сначала Крам и два соавтора исследования, нейрофизиолог Джозеф Карзоли и биохимик Джеймс Уилсон, пытались носить бревна на плечах, но быстро поняли, насколько это неэффективно.

"Это было очень изнурительно, — вспоминает Крам. — Это совсем неумный способ переноски тяжелого предмета".

Люди знали об этом тысячелетиями, но сегодня этот древний лайфхак слишком часто игнорируют. К туристическим рюкзакам регулярно прикрепляют поясные ремни, которые помогают разгрузить плечи и перераспределить часть веса на спину.

Гораздо более простой вариант, как оказывается, — прикрепить вес к затылку, используя ремни.

[ + – ] Гораздо более простой вариант, как оказывается, — прикрепить вес к затылку, используя ремни

Ремни — это простые инструменты с древними корнями, которые использовали по всему миру на протяжении тысячелетий.

В каньоне Чако и вокруг него археологи обнаружили керамические статуэтки, иллюстрирующие, как древние индейцы использовали такие ремни для переноса ресурсов, а также отрезки из волокна юки, которые могут быть их остатками.

Авторы вспоминают, что шерпы в Непале все еще используют ремни для переноски грузов весом до 111 килограммов, сопровождая туристов, чьи плечи, вероятно, горят от гораздо более легких рюкзаков.

"Ремни позволяют переносить более тяжелые грузы на большие расстояния, не уставая", — объясняет Уилсон.

После нескольких месяцев практики, под руководством Карзоли, Уилсон и Крам могли вместе транспортировать 60-килограммовую сосну вверх и вниз по холмистой дороге со скоростью около 25 километров в день.

Это не намного медленнее, чем пешая прогулка без груза, и исследователи говорят, что это достигнуто с "удивительным" комфортом.

"На основе нашей проверки концепции мы пришли к выводу, что вполне возможно, что чако могли использовать канатные дороги для транспортировки тяжелых лесоматериалов", — пишут авторы.

Возможно, именно поэтому древние дороги, ведущие к каньону Чако, имеют ширину до 9 метров, что позволяет рабочим переносить тяжелую древесину горизонтально по линии, привязав ее ремнем за лоб.

"Вербальное общение между испытуемыми было критически важным для правильного определения времени подъема и размещения древесины, — пишут Крам и его коллеги. — Испытуемые быстро научились "ходить нога в ногу", чтобы смягчить раскачивание бревна и потерю контроля".

Целеустремленные ученые также носили с собой Т-образные палки, чтобы опираться на них во время перерывов – так им не нужно было постоянно загружать и разгружать ремни. Эту идею они позаимствовали у шерпов из Непала.

На основе их усилий команда подсчитала, что три человека могли бы перенести 85-килограммовую деревянную балку для крыши из лесов гор Чуска вниз в пустыню Чако. Путешествие в общей сложности займет около четырех дней, со временем на отдых и восстановление.

Подсчитано, что для постройки всего города понадобится около 200 000 деревянных балок. Это немалый объем работы, но задача, которая сейчас кажется выполнимой при наличии достаточного количества времени и человеческих ресурсов.

Кто совершил это тяжелое путешествие — непонятно, но поскольку горы являются священными местами в обществе потомков пуэбло, исследователи считают, что путешествие могло быть церемониальным актом, призванным вдохновить на командную работу, сплоченность, доверие и веру.

Возможно также, что для строительства больших домов в каньоне Чако использовали рабов, как утверждают некоторые устные предания.

"У нас нет точных доказательств того, что для транспортировки древесины в Чако действительно использовали канатные дороги, — признают ученые, — но мы продемонстрировали, что этот метод был бы высокоэффективным".

Следующим шагом, говорят исследователи, должна стать современная реконструкция всего путешествия, чтобы проверить, было ли оно действительно возможно.

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