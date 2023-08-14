Греет хвост на солнце: в Австралии засняли редкие кадры кита, стоящего на голове (видео)

На кадрах видно, как хвост кита ни с того, ни с сего появляется из морских глубин и будто застывает на горизонте в неком неизвестном жесте.

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Океан полон морских обитателей, способных нас удивить — в большинстве случаев, они обитают в морских глубинах, но порой способны подниматься на поверхность, чтобы сделать нечто эдакое. Как, например, этот горбатый кит, который ни с того, ни с сего решил погреть на солнце свой хвост и попросту застыл на поверхности, Science Alert.

Видео удалось заснять австралийской звезде TikTok Броди Моссу, во время прогулки в прозрачной байдарке в океане. По словам мужчины, он произошедшее весьма шокировало его — он двигался в байдарке, когда поверхность океана разверзлась и из нее показался хвост горбатого кита.

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Броди остановился, чтобы заснять кита, но тут началось самое удивительное — хвост, казалось, попросту завис над океаном. Горбатый кит будто демонстрировал "стойку на голове" и почти не шевелился. На кадрах также видно, что пока один горбач стоял вверх тормашками вокруг него плавал другой кит.

На видео видно, как Мосс показывает на рифленый хвост огромного горбача (Megaptera novaeangliae), небрежно плывущий по горизонту. Мужчина также рассказал о том, что кит появился неожиданно и просто завис. Броди поместил камеру в воду и на кадрах видно, как малыш нежно лежит головой на груди взрослой особи, которая, вероятно, является его матерью. Кроме того, на камеру удалось записать, как два кита поют друг другу.

Любопытно, что столь странная "стойка на голове" посреди океана поставила в тупик не только Мосса, но и исследователей, которые задаются этим вопросом последние несколько десятилетий. Исследователи отмечают, что столь странное поведение китов в действительности можно наблюдать лишь изредка: за столь странным поведением уже были замечены горбатые, серые, гренландские и южные киты.

Отметим, неизвестно, где именно Моссу удалось заснять эти столь редкие кадры. Однако он является членом команды YBS Youngbloods, которая создает океанический медиаконтент на побережьях Западной Австралии между Эксмутом и Брумом.

Ученые отмечают, что это не первый раз, когда горбатые киты были замечены за столь странным времяпровождением. Ранее подобные удивительные кадры были сделаны у берегов Бразилии. Тогда ученые наблюдали, как киты медленно скручивали хвосты и вращались вокруг продольной оси от нескольких секунд до 12 минут. Такое поведение наблюдалось у одиночных китов, матерей с детенышами и один раз у беременной самки.

Известно, что в один из таких случаев детеныш кита был пойман за кормлением, однако известно, что кормление китов может происходить и в других позах, а потому не может полностью объяснить столь странного поведения.

Некоторые исследователи считают, что столь странное поведение может быть связано с отдыхом: мать переворачивается головой вниз, чтобы отдохнуть, но иметь возможность следить за свои детенышем. Еще одним вероятным объяснением является желание остыть — предполагается, что "парусный хвост" может помочь в терморегуляции. Хвост кита, как отмечают исследователи в бразильском исследовании, сильно васкуляризирован, что означает, что его можно использовать для достаточно эффективного поглощения или выделения тепла из тела.

Однако несмотря на годы наблюдений, ученым пока так и не удалось разгадать эту тайну.

Ранее Фокус писал о том, что найден скелет самого тяжелого животного в истории Земли: более 20 м в длину и весом до 340 тонн.