Гріє хвіст на сонці: в Австралії зняли рідкісні кадри кита, який стоїть на голові (відео)

На кадрах видно, як хвіст кита ні з того ні з сього з'являється з морських глибин і ніби застигає на горизонті в якомусь невідомому жесті.

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Океан сповнений морських мешканців, здатних нас здивувати, — здебільшого вони мешкають у морських глибинах, але деколи здатні підійматися на поверхню, щоб зробити щось таке. Як, наприклад, цей горбатий кит, який ні з того ні з сього вирішив погріти на сонці свій хвіст і просто застиг на поверхні, Science Alert.

Відео вдалося зняти австралійській зірці TikTok Броді Моссу під час прогулянки в прозорій байдарці в океані. За словами чоловіка, те, що сталося, вельми шокувало його — він рухався в байдарці, коли поверхня океану розверзлася, і з неї з'явився хвіст горбатого кита.

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Броді зупинився, щоб зняти кита, але тут почалося найдивовижніше — хвіст, здавалося, просто завис над океаном. Горбатий кит ніби демонстрував "стійку на голові" та майже не ворушився. На кадрах також видно, що поки один горбач стояв догори дриґом, навколо нього плавав інший кит.

На відео видно, як Мосс показує на рифлений хвіст величезного горбача (Megaptera novaeangliae), який недбало пливе на горизонті. Чоловік також розповів про те, що кит з'явився несподівано та просто завис. Броді помістив камеру у воду, і на кадрах видно, як малюк ніжно лежить головою на грудях дорослої особини, яка, ймовірно, є його матір'ю. Зокрема, на камеру вдалося записати, як два кити співають одне одному.

Цікаво, що настільки дивна "стійка на голові" посеред океану поставила в глухий кут не тільки Мосса, а й дослідників, які ставлять собі це питання останні кілька десятиліть. Дослідники зазначають, що таку дивну поведінку китів насправді можна побачити лише зрідка: за такою дивною поведінкою вже помітили горбатих, сірих, гренландських і південних китів.

Зазначимо, невідомо, де саме Моссу вдалося зняти ці настільки рідкісні кадри. Однак він є членом команди YBS Youngbloods, яка створює океанічний медіаконтент на узбережжях Західної Австралії між Ексмутом і Брумом.

Учені зазначають, що це не вперше, коли горбаті кити були помічені за таким дивним проведенням часу. Раніше подібні дивовижні кадри були зроблені біля берегів Бразилії. Тоді вчені спостерігали, як кити повільно скручували хвости й оберталися навколо поздовжньої осі від кількох секунд до 12 хвилин. Таку поведінку спостерігали в поодиноких китів, матерів із дитинчатами й один раз у вагітної самки.

Відомо, що в одному з таких випадків дитинча кита спіймали за годуванням, проте відомо, що годування китів може відбуватися і в інших позах, а тому не може повністю пояснити таку дивну поведінку.

Деякі дослідники вважають, що така дивна поведінка може бути пов'язана з відпочинком: мати перевертається головою донизу, щоб відпочити, але мати змогу стежити за своїм дитинчам. Ще одним імовірним поясненням є бажання охолонути — припускають, що "вітрильний хвіст" може допомогти в терморегуляції. Хвіст кита, як зазначають дослідники в бразильському дослідженні, сильно васкуляризований, що означає, що його можна використовувати для досить ефективного поглинання або виділення тепла з тіла.

Однак попри роки спостережень, ученим поки так і не вдалося розгадати цю таємницю.

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