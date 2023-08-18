Жуткие мгновения: киты-убийцы окружили яхту "Санта-Барбара" и оторвали руль (видео)

На опубликованных кадрах видно, как косатки кружат вокруг группы испуганных моряков, а затем начинают таранить яхту и в течение непродолжительного времени отрывают руль.

Related video

Случай очередного нападения косаток произошел у побережья португальского города Сезимбра 8 августа. Испуганные туристы оказались в ловушке на борту своей лодки "Санта-Барбара". Об этом сообщает The Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как косатки кружат вокруг группы испуганных моряков, а затем начинают таранить яхту и в течение непродолжительного времени отрывают руль.

Очередное нападение косаток у берегов Португалии

Находившаяся на борту женщина принялась звонить спасателям и просить о помощи. Она говорила, что яхта оказалась примерно в двух километрах от берега.

"Нас атакуют косатки у побережья Сезимбры. Мы примерно в миле от Сезимбры. Несколько косаток вокруг нашей парусной лодки", — говорила испуганная женщина в беседе с полицейскими.

Среди пассажиров были и подростки. Моряки оказались, по сути, беспомощными после того, как животные повредили руль, а часть его отвалилась.

Чтобы отпугнуть косаток они сбрасывали дизельное топливо в море.

"Шкипер лодки сказал, что за 20 лет плавания он ни разу не встречался с косатками", — пояснил командир морской полиции Марко Серрано Аугусто.

Он также сказал, что когда прибыла помощь, видимых признаков загрязнения не было, и предупредил, что разлив топлива в море запрещен законом.

Спасатели отбуксировали парусник в порт.

В Институте охраны природы и лесов Португалии (ICNF) советуют морякам в случае появления косаток выключить двигатель, чтобы животные не приближались к ним.

С июля туристическим судам запрещено приближаться к косаткам, чтобы избежать серьезных последствий.

По данным Grupo de Trabalho Orca Atlantica (GTOA) — группы испанских и португальских морских исследователей, изучающих косаток у Пиренейского полуострова, — в 2022 году у берегов Португалии и Испании было зарегистрировано более 200 подобных случаев с участием косаток.

Причины интереса косаток к лодкам до сих пор остаются загадкой для научного сообщества.

Напомним, что атлантические косатки массово учат потомство атаковать лодки.

Также сообщалось, что СМИ показали кадры, на которых косатка разорвала на части китовую акулу и съела ее печень.