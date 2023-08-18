Моторошні миті: кити-вбивці оточили яхту "Санта-Барбара" та відірвали кермо (відео)

На опублікованих кадрах видно, як косатки кружляють навколо групи переляканих моряків, а потім починають таранити яхту й протягом нетривалого часу відривають кермо.

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Випадок чергового нападу косаток стався біля узбережжя португальського міста Сезімбра 8 серпня. Перелякані туристи опинилися в пастці на борту свого човна "Санта-Барбара". Про це повідомляє The Daily Mail.

На опублікованих кадрах видно, як косатки кружляють навколо групи переляканих моряків, а потім починають таранити яхту й протягом нетривалого часу відривають кермо.

Черговий напад косаток біля берегів Португалії

Жінка, яка перебувала на борту, почала телефонувати рятувальникам і просити про допомогу. Вона говорила, що яхта опинилася приблизно за два кілометри від берега.

"Нас атакують косатки біля узбережжя Сезімбри. Ми приблизно за милю від Сезімбри. Кілька косаток навколо нашого парусного човна", — говорила перелякана жінка, розмовляючи з поліціянтами.

Серед пасажирів були й підлітки. Моряки виявилися, по суті, безпорадними після того, як тварини пошкодили кермо, а частина його відвалилася.

Щоб відлякати косаток, вони скидали дизельне паливо в море.

"Шкіпер човна сказав, що за 20 років плавання він жодного разу не зустрічався з косатками", — пояснив командир морської поліції Марко Серрано Аугусто.

Він також сказав, що коли прибула допомога, видимих ознак забруднення не було, і попередив, що розлив палива в морі заборонений законом.

Рятувальники відбуксирували вітрильник у порт.

В Інституті охорони природи й лісів Португалії (ICNF) радять морякам у разі появи косаток вимкнути двигун, щоб тварини не наближалися до них.

Із липня туристичним суднам заборонено наближатися до косаток, щоб уникнути серйозних наслідків.

За даними Grupo de Trabalho Orca Atlantica (GTOA) — групи іспанських і португальських морських дослідників, які вивчають косаток біля Піренейського півострова, — 2022 року біля берегів Португалії та Іспанії було зареєстровано понад 200 подібних випадків за участю косаток.

Причини інтересу косаток до човнів досі залишаються загадкою для наукової спільноти.

Нагадаємо, що атлантичні косатки масово вчать потомство атакувати човни.

Також повідомлялося, що ЗМІ показали кадри, на яких косатка розірвала на частини китову акулу та з'їла її печінку.