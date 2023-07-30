Дуже рідкісні кадри: косатка розірвала на частини китову акулу і з'їла її печінку (відео)

Це перший зафіксований на відео випадок нападу косаток на дорослу найбільшу акулу на Землі.

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Моторошні кадри з убивством дорослої китової акули групою косаток зняли представники американської компанії Ocean Safaris біля тихоокеанського узбережжя Мексики, пише Live Science.

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Китові акули є найбільшими акулами на нашій планеті, і вони можуть вирости до 18 метрів у довжину. У дорослих китових акул немає природних хижаків, але вченим відомо, що якщо така акула поранена, то на неї можуть напасти косатки і тигрові акули. Також такий напад ці морські хижаки можуть здійснити на дитинчат китових акул.

Китові акули є найбільшими акулами на нашій планеті, і вони можуть вирости до 18 метрів у довжину Фото: Wikipedia

Водночас вчені вже давно помітили, що косатки, нападаючи на акул, обов'язково з'їдають їхню печінку. Можливо, це пов'язано з особливою поживністю цього органу, про який знають косатки. Відомі випадки, коли косатки розривали акул на частини, а їхня печінка спливала на поверхню і тоді хижаки ласували нею.

Цього разу представники компанії Ocean Safaris стали свідками нападу групи косаток на дорослу китову акулу і це вбивство було знято на відео. За словами директора цієї компанії, Джеймса Москіто, це дуже рідкісні кадри і, найімовірніше, це перший зафіксований на відео випадок такого нападу.

Це перший зафіксований на відео випадок нападу косаток на дорослу найбільшу акулу на Землі Фото: Скриншот

Москіто і його колеги спочатку помітили величезну китову акулу, але після того, як підпливли до неї ближче, то вони побачили зграю косаток, одна з яких почала розривати нижню частину тіла китової акули на частини.

За словами Москіто, найімовірніше, це була молода особина, довжину якої оцінили в приблизно 8 метрів. Буквально за лічені секунди косатка розірвала акулу і витягла її печінку, щоб потім з'їсти. Після цього китова акула почала падати на дно.

Хоча першою на китову акулу напала самка, так званим призвідником нападу Москіто вважає великого самця, якого раніше бачили в цьому районі, але з іншою зграєю. Цьому самцеві навіть дали ім'я Монтесума і після цього нападу на акулу його разом зі зграєю помітили біля трупа ще однієї китової акули.

На рідкісних кадрах, знятих Москіто, можна побачити, як косатка підпливає під акулою, кусає її і з рани витікає кров. Після цього самка піднялася ближче до поверхні океану, тоді як труп китової акули пішов на дно.

Фокус уже писав про те, що друга за розмірами акула у світі виявилася не такою, як передбачалося і вчені не можуть цього пояснити. Вчені з'ясували, що гігантські акули є частково теплокровними.

Також Фокус писав про те, що "найсамотніша у світі" косатка розбила голову об стіну акваріума. Тварина померла в неволі, втративши п'ять дитинчат.