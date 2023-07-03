Втратила потомство: "найсамотніша у світі" косатка розбила голову об стіну акваріума (відео)

З 1979 року косатка на прізвисько Кіска була мешканкою парку MarineLand у Канаді. Тварина померла в неволі, втративши п'ять дитинчат. Активіст і захисник тварин Філ Демерс вважає, що косатка не заслужила такої смерті.

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Косатка Кіска померла У Канаді на початку цього року померла відома в усьому світі косатка Кицька. Її смерть настала після того, як минулого року з'явилися кадри, на яких видно, як вона навмисно розбиває голову об стінку свого акваріума. Про це пише Daily Star.

Косатка, яку прозвали "найсамотнішою косаткою у світі", померла в неволі на самоті, втративши п'ять дитинчат. За словами захисників прав тварин, вона прожила "болісне існування". Кіску спіймали біля Ісландії 1979 року у віці двох років, після чого її перевезли в акваріум на острові. Незабаром тварину перевезли в MarineLand, і вона прожила залишок днів, прикута до акваріума.

На жаль, Кіска померла у віці 47 років у березні цього року в Канаді. Це сталося після того, як минулого року з'явилися кадри, на яких видно, як косатка навмисно розбиває голову об стінку свого резервуара з водою. Видання зазначає, що вона пережила своїх п'ятьох малюків, які всі померли, не доживши до семирічного віку.

Активіст і захисник тварин Філ Демерс, вважає, що косатка померла "повільною і ганебною" смертю Фото: SWNS

Філ Демерс, активіст і захисник тварин, який працював у MarineLand з березня 2000 року по травень 2012 року, сказав, що життя Кіски "найкраще описати як кошмар". Він вважає, що вона померла "повільною і ганебною" смертю у своєму крихітному акваріумі.

"Умови утримання Кіски варіювалися від крихітних акваріумів до грубо порушених і таких, що погіршуються. У 2012 році, як викривач жорстокого поводження з тваринами, я розкрив проблеми з водою в парку. Сьогодні ця вода шкодить і навіть вбиває китів і дельфінів, що залишилися: з 2019 року в MarineLand загинуло понад 25 особин", — розповів він The Sun.

Захисник тварин зізнавався, що спостерігати за тим, як косатка погіршувалася протягом останніх десяти років, було "болісно для серця".

Після відкриття в 1962 році в парку компанії було 26 косаток, 20 з них померли, решту віддали або продали іншим подібним компаніям. Організації із захисту прав тварин давно виступають проти жорстоких умов, у які було поміщено косатку. Багато хто вважає, що її удари об акваріум були результатом того, що з 2011 року вона перебувала на самоті. Фонд порятунку косаток заявив, що Кіска "втратила свободу, своїх малюків і всіх своїх товаришів по акваріуму".

Раніше Фокус писав, що косатки розірвали на частини яхту біля іспанського узбережжя. Деякі висловлюються в тому дусі, що поранена самка вирішила мститися людям і навчила цього інших.

Також повідомлялося, що здебільшого кити-вбивці вдаються до однієї й тієї ж тактики, коли атакують човни. Останнім став напад групи косаток на яхту в Гібралтарській протоці, але дослідники вважають, що на рахунку цієї групи вбивць це вже третє потоплене судно з травня 2020 року.