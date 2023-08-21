Артефакт княжеской эпохи: археологи изучают нож викингов из Владимира (фото)

Исследователи датировали найденный артефакт 11 веком. Считается, что он принадлежал уважаемой особе.

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В апреле в городе Владимир археологи откопали нож викингов, датированный 11 веком. Сейчас артефакт проходит обработку и углубленный анализ, об этом сообщил Виктор Баюк, научный сотрудник Охранной археологической службы Украины. Деталями делится "Суспільне".

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По словам Баюка, нож был найден во время раскопок, которые проводились во время строительства учебного корпуса и укрытия лицея имени Александра Цинкаловского во Владимире.

Находку можно отнести к периоду княжеской эпохи. Перед историками сейчас стоит задача реконструировать и описать нож, как отметил Виктор Баюк.

"Этот нож был статусной, индивидуальной вещью какого-то военного или чиновника. использовался, как оружие. С одной стороны на рукояти ножа — руны с изображением животных, с другой плетение", — пояснил археолог.

После исторической экспертизы артефакт вернут во Владимир.

Раскопки во Владимире

В апреле-мае 2023 года на территории лицея имени Александра Цинкаловского во Владимире состоялись масштабные археологические раскопки. Впоследствии начались строительные работы по возведению укрытия для лицеистов.

6 апреля во время предварительных исследований перед началом строительства археологи наткнулись на таможенную пломбу, датированную 11-12 веками.

В начале июня волынская археологическая экспедиция завершила начальный этап археологических исследований на территории исторического городища Владимира, расположенного в местности, известной как Апостольщина.

Общая площадь раскопок составила 1 000 квадратных метров. Во время полевых работ команда археологов углубилась в культурный слой на глубину от 0,8 до 1,4 метра. В результате раскопок найдено более 1 000 разнообразных древних артефактов.

Ранее Фокус писал о первых при независимой Украине раскопках древнего городища во Львовской области. Они продолжались три недели, в течение которых исследовали три хронологических горизонта памятника