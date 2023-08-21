Артефакт княжої доби: археологи вивчають ніж вікінгів з Володимира (фото)

Дослідники датували знайдений артефакт 11 століттям. Вважається, що він належав поважній особі.

Related video

У квітні в місті Володимир археологи відкопали ніж вікінгів, датований 11 століттям. Наразі артефакт проходить обробку та поглиблений аналіз, про це повідомив Віктор Баюк, науковий співробітник Охоронної археологічної служби України. Деталями ділиться "Суспільне".

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами Баюка, ніж був знайдений під час розкопок, які проводилися під час будівництва навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського у Володимирі.

Знахідку можна віднести до періоду княжої доби. Перед істориками зараз стоїть завдання реконструювати та описати ніж, як зазначив Віктор Баюк.

"Цей ніж був статусною, індивідуальною річчю якогось військового чи посадовця. використовувався, як зброя. З одного боку на рукоятті ножа — руни із зображенням тварин, з іншого плетіння", — пояснив археолог.

Після історичної експертизи артефакт повернуть до Володимира.

Розкопки у Володимирі

У квітні-травні 2023 року на території ліцею імені Олександра Цинкаловського у Володимирі відбулися масштабні археологічні розкопки. Згодом розпочалися будівельні роботи зі зведення укриття для ліцеїстів.

6 квітня під час попередніх досліджень перед початком будівництва археологи натрапили на митну пломбу, датовану 11-12 століттями.

На початку червня волинська археологічна експедиція завершила початковий етап археологічних досліджень на території історичного городища Володимира, розташованого в місцевості, відомій як Апостольщина.

Загальна площа розкопок склала 1 000 квадратних метрів. Під час польових робіт команда археологів заглибилася в культурний шар на глибину від 0,8 до 1,4 метра. В результаті розкопок знайдено понад 1 000 різноманітних стародавніх артефактів.

Раніше Фокус писав про перші за незалежної України розкопки древнього городища у Львівській області. Вони тривали три тижні, протягом яких дослідили три хронологічні горизонти пам'ятки