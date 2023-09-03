Яркий взрыв в небе: в Турции упал метеорит, который видели из разных городов (видео)

Яркий объект осветил своим светом вечернее небо над Турцией. Предполагается, что это был метеорит.

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В разных регионах Турции местные жители стали свидетелями падения яркого объекта, который взорвался небе. Предполагается, что это был метеорит, сообщает CNN.

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Поздно вечером, 2 сентября, жители Хатая, Элязыга, Малатьи, Эрзурума, Газиантепа и окрестных городов наблюдали за падением и взрывом яркого объекта в небе. Свет, который озарил небо, был виден во многих провинциях Восточной и Юго-Восточной Анатолии в Турции. Местные жители утверждают, что они наблюдали падение крупного метеорита.

Некоторые жители с помощью своих смартфонов запечатлели с разных ракурсов момент полета этого объекта, а также момент взрыва, когда предполагаемый метеорит разлетелся на куски.

Метеоритами являются обломки астероидов, которые сталкиваются друг с другом в космосе, в результате чего появляются обломки разных размеров. Эти космические камни начинают свое самостоятельное путешествие в космосе и могут иногда попасть в атмосферу Земли. Очень часто они сгорают в самых верхних слоях атмосферы, а потому о том, что такой метеорит вообще существовал люди и не подозревают. Но бывает так, что метеориты опускаются ниже и таким образом можно увидеть их падение.

Метеориты имеют разный химических состав, а потому после вхождения в атмосферу в результате нагревания и трения они становятся яркими и оставляют после себя след разного цвета, который как раз и зависит от того, из чего состоит метеорит.

В любом случае все метеориты взрываются в атмосфере и их куски чаще всего полностью сгорают, но иногда мелкие обломки все же могут упасть на землю. Чаще всего метеориты находят в пустынях и в Антарктиде, где их легче обнаружить. С другой стороны, многие метеориты падают в океаны и моря, поэтому их никогда не находят.

Очень редко метеориты падают на жилые дома или же могут попасть в человека. Такие случаи считаются уникальными. Например, как уже писал Фокус, жительница Франции пострадала от падения небольшого космического камня, который врезался в ее дом.

Также Фокус писал о том, что ученые изучили очень редкий метеорит, упавший на Землю и смогли впервые узнать о траектории полета астероида, от которого он откололся.

Еще один метеорит, упавший на Землю, позволил ученым выяснить, что он является самым древним космическим камнем из всех известных, а также что он откололся от исчезнувшей в Соленной системе планеты, как уже писал Фокус.