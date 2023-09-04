Обманул целую нацию. Действительно ли мангуст Джеф мог говорить: ученые наконец нашли объяснение

В середине 1930-х годов в Британии и за ее пределами на первых полосах газет появилась странная и захватывающая история. В ее центре была семья Ирвингов, сообщавшая о встречах с якобы загадочным существом по имени Джеф, которое в народе называли "призраком Далби".

Related video

История началась с невинных, на первый взгляд, явлений в 1931 году, когда семья Ирвингов — Джеймс, Маргарет и их дочь Вурри — начала переживать ряд мистических событий в своем фермерском доме, расположенном неподалеку от деревни Далби. Необычные звуки, включая скрежет, шорох и непонятные "голосовые шумы", казалось, доносились из стен. Изначально полагая, что эти звуки вызваны нашествием грызунов, семья расставила ловушки, пытаясь поймать неуловимого злоумышленника. Однако эти усилия не дали никаких результатов, поскольку странные явления не прекращались, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Интересно, что их усилия сдержать источник шумов нечаянно спровоцировали дальнейшее взаимодействие с таинственной сущностью. Невидимый посетитель усилил свою активность, перейдя от царапанья и царапанья к более тревожным звукам, таким как лай и даже имитация человеческой речи, что напоминало попытки маленького ребенка общаться.

Эта невидимая сущность, которая позже представилась Джефом, утверждала, что она является мангустом. Он разговаривает и имеет запутанную предысторию. По словам Джефа, он родился в Нью-Дели в 1852 году и прожил насыщенную жизнь, вспоминая, что в него "стреляли индейцы".

Мангуст не ограничивался разговорами; он демонстрировал целый ряд талантов. Чувствуя себя комфортно в семье Ирвингов, он якобы занимался пением, танцами и, что особенно важно, говорил на многих языках. Ирвинги засвидетельствовали, что Джефф мог говорить на разных языках или, по крайней мере, предлагать отрывки из разных языков, включая русский, мансийский, иврит, валлийский, индуистский, фламандский, итальянский и арабский.

Дочь Ирвингов поделилась описанием загадочного существа. Она сказала, что Джеф по размеру напоминает небольшую крысу, украшенную желтоватой шерстью и с заметным кустистым хвостом. Как утверждается, девочка даже пыталась запечатлеть неуловимое существо с помощью фотографии, хотя Джеф демонстрировал нежелание, воспринимая камеру как потенциальную ловушку.

Важно

Легенда о сумасшедшем лидере: почему император Калигула объявил войну морю

Возникает вопрос, как Джефу удавалось совершать такие подвиги, оставаясь незамеченным. По словам существа, он обладал способностью менять свою форму и становиться невидимым, что свидетельствует о его самопровозглашенном статусе "чрезвычайно умного мангуста", который иногда называл себя духом и даже "призраком в виде ласки". Эта присущая ему непоследовательность в самоописаниях казалась несущественной для многогранных способностей этого существа.

История быстро получила огласку и привлекла внимание журналистов и исследователей паранормальных явлений. Среди тех, кто стремился из первых рук узнать о странных событиях в изолированном фермерском доме, был известный исследователь-экстрасенс Гарри Прайс. В 1935 году Прайс в сопровождении Р.С. Ламберта, редактора журнала Би-Би-Си "Слушатель", отправился на остров Мэн, чтобы проверить эти заявления.

К сожалению, расследование Прайса и Ламберта не дало никаких веских доказательств. Джеф загадочно и удобно исчез после их приезда, оставаясь "невидимым" до самого их отъезда. Мангуст объяснял свое уклончивое поведение скептицизмом Ламберта, не понимая, как просто решить эту проблему с помощью коммуникации.

Прайс тщательно изучил отпечатки зубов и лап, якобы оставленные Джефом. Он заметил расхождения в размерах передней и задней лап, причем последняя была значительно меньше первой.

Несмотря на утверждение Ирвингов, что мангуст имел руки, подобные человеческим, анализ Зоологического общества противоречил этому утверждению, отмечая, что ни одно известное животное не имело лап такого размера по отношению к своему телу.

В конце концов, загадка Джефа остается окутанной скептицизмом. Существованию загадочного мангуста не хватало независимой проверки, а когда интерес общественности к нему угас в конце 1930-х годов, исчез и вероятный дух. Никаких дальнейших отчетов или посмертных действий, которые приписывают Джефу, не появилось.

Один интересный факт касается самой девочки, связанный с ее талантами к чревовещанию. Ее считали невероятно способной, хотя, по словам Вурри, умения блекнут на фоне способностей Джефа. Даже во время событий местные жители отвергали рассказы Ирвингов как тщательно продуманную мистификацию, а представители экспертизы острова Мэн якобы поймали Вурри на том, что она издавала странные звуки, которые ее отец пытался объяснить как происходящие из внешнего источника.

Ранее Фокус писал, что игра в классики оказалась древним изобретением вовсе не для детей.

А также мы рассказывали, как итальянский взломщик шифров, живший в 16 веке, писал секретные сообщения на вареных яйцах.