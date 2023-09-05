Потеряно 98,7% популяции. Как горстке наших древних предков удалось выжить 900 000 лет назад

Исследователи рассказали, что позволило выжить 1,3% предков человека, когда они столкнулись с почти полным вымиранием.

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Новое исследование Университета китайской академии наук в Пекине наделало много шума. Ученые заявили, что обнаружили геномные доказательства ошеломляющего демографического взрыва, обрушившегося на неизвестного предшественника человека еще около 900 000 лет назад, пишет Futurism.

Авторы исследования отмечают, что наши далекие предки столкнулись с почти полным вымиранием еще до того, как Homo sapiens смог эволюционировать. Результаты исследования показывают, что некая загадочная катастрофа буквально уничтожила около 98,7% популяции. Фактически в тот период времени на Земле осталось всего около 1280 размножающихся особей.

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Однако исследователи задались вопросом, каким образом горстке выживших давних предков человека удалось выжить почти миллион лет назад во время массового вымирания. По мнению археолога Британского музея Ника Эштона, чтобы столь крохотная популяция могла выжить так долго, она, вероятна, должна была "занимать очень локализованную территорию с хорошей социальной сплоченностью". Если это предположение верно, тогда нашим выжившим предкам удалось найти "убежище", представляющее собой "стабильную среду с достаточными ресурсами и небольшими нагрузками на систему".

Исследователи отмечают, что период между 600 000 и 1 000 000 лет назад был весьма сложным для дочеловеческой истории. Наши далекие предки столкнулись с приходящими и уходящими мини-ледниковыми периодами и засухами, а климат планеты оставался весьма нестабильным. Ученые отмечают, что сегодня все еще остается загадкой, как в таких условиях нашим предкам удалось родиться, а тем более выжить в столь массовом вымирании.

Авторы исследования отмечают, что результаты их работы дали новое важное понимание. Теперь ученые предполагают, если бы наши предки жили вместе на небольшой территории, это могло бы уничтожить до двух третей генетического разнообразия, что привело бы к возникновению таких отличительных особенностей человека, как большой мозг.

По словам старшего автора исследования, антрополога из Римского университета Сапиенца Джорджио Манци, эволюционной биологии уже известно, что появление нового вида может произойти в небольших и весьма изолированных популяциях. Что, как предполагают ученые, и произошло 900 000 лет назад.

В то же время ученые отмечают, что причина столь массового вымирания популяции все еще остается загадкой. Вероятной причиной массового вымирания может быть резкое изменение климата, однако ученым еще предстоит найти тому доказательства. По словам руководителя отдела происхождения человека в Музее естественной истории в Лондоне Криса Стрингера, существует также вероятность, что эта выжившая горстка наших далеких предков застряла в каком-то районе Африки, окруженном пустыней, что в конце концов и помогло им выжить.

Ранее Фокус писал о том, остались ли на Земле места, где не ощущаются последствия изменений климата.