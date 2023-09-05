Втрачено 98,7% популяції. Як жменьці наших давніх предків вдалося вижити 900 000 років тому

Дослідники розповіли, що дало змогу вижити 1,3% предків людини, коли вони зіткнулися з майже повним вимиранням.

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Нове дослідження Університету китайської академії наук у Пекіні наробило багато шуму. Вчені заявили, що виявили геномні докази приголомшливого демографічного вибуху, що обрушився на невідомого попередника людини ще близько 900 000 років тому, пише Futurism.

Автори дослідження зазначають, що наші далекі предки зіткнулися з майже повним вимиранням ще до того, як Homo sapiens зміг еволюціонувати. Результати дослідження показують, що якась загадкова катастрофа буквально знищила близько 98,7% популяції. Фактично в той період часу на Землі залишилося всього близько 1280 особин, які розмножуються.

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Однак дослідники зацікавилися, яким чином жменьці давніх предків людини, що вижили, вдалося вижити майже мільйон років тому під час масового вимирання. На думку археолога Британського музею Ніка Ештона, щоб настільки крихітна популяція могла вижити так довго, вона, ймовірно, повинна була "займати дуже локалізовану територію з хорошою соціальною згуртованістю". Якщо це припущення вірне, тоді нашим пращурам, які вижили, вдалося знайти "притулок", що являє собою "стабільне середовище з достатніми ресурсами й невеликими навантаженнями на систему".

Дослідники зазначають, що період між 600 000 і 1 000 000 років тому був вельми складним для долюдської історії. Наші далекі предки зіткнулися з міні-льодовиковими періодами, що приходили і йшли, та посухами, а клімат планети залишався вельми нестабільним. Вчені зазначають, що сьогодні все ще залишається загадкою, як у таких умовах нашим предкам вдалося народитися, а тим паче вижити в такому масовому вимиранні.

Автори дослідження зазначають, що результати їхньої роботи дали нове важливе розуміння. Тепер учені припускають, якби наші пращури жили разом на невеликій території, це могло б знищити до двох третин генетичної різноманітності, що призвело б до виникнення таких відмінних особливостей людини, як великий мозок.

За словами старшого автора дослідження, антрополога з Римського університету Сапієнца Джорджіо Манці, еволюційній біології вже відомо, що поява нового виду може відбутися в невеликих і вельми ізольованих популяціях. Що, як припускають учені, і сталося 900 000 років тому.

Водночас учені зазначають, що причина такого масового вимирання популяції все ще залишається загадкою. Ймовірною причиною масового вимирання може бути різка зміна клімату, проте вченим ще належить знайти тому докази. За словами керівника відділу походження людини в Музеї природної історії в Лондоні Кріса Стрінгера, є також імовірність, що ця жменька наших далеких предків, яка вижила, застрягла в якомусь районі Африки, оточеному пустелею, що зрештою і допомогло їм вижити.

Раніше Фокус писав про те, чи залишилися на Землі місця, де не відчуваються наслідки змін клімату.