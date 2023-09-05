Названы страны, население которых полностью довольно своей фигурой: есть ли в списке Украина

Мальта возглавляет глобальную таблицу рейтинга, а в Британии живут наиболее недовольные своей фигурой люди.

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Мальта известна своей красивой архитектурой и захватывающей дух береговой линией, однако исследователи обнаружили, что местное население также является нацией, которая наиболее удовлетворена тем, как выглядит, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета Англии Раскин опросили более 56 000 человек из 65 стран мира. В ходе опроса реципиентов попросили ответить на несколько вопросов о том, как они относятся к своему телу. Например, насколько они уважают свое тело и насколько ценят различные и уникальные характеристики своего тела.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что Мальта, Тайвань, Бангладеш и Казахстан возглавляют список стран с наибольшей уверенностью в своем теле. Наименее уверенными и удовлетворенными тем, как они выглядят, оказались жители Австралии, Индии и Великобритании.

Отметим, что более ранние исследования обнаружили связь между высоким уровнем признания своего тела и некоторыми положительными качествами благополучия, в том числе повышение самооценки и привычки здорового питания. Однако до сих пор слишком мало исследований было посвящено тому, как жители разных стран относятся к своему телу. Чтобы ответить на этот вопрос, ученые запустили один из самых глобальных опросов.

В ходе исследования 56 968 человек из 65 разных стран попросили оценить, насколько они согласны с 10 различными утверждениями о том, как они относятся к собственному телу и насколько удовлетворены своими параметрами.

В целом результаты исследования показали, что более позитивный образ тела был тесно связан с лучшим психологическим благополучием и удовлетворенностью жизнью. По словам ведущего автора исследования, профессора Вирен Свами, их анализ стал крупнейшим исследованием образа тела, из всех когда-либо проводившихся. В нем также были задействованы более 250 ученых со всего мира.

Разбивая результаты по странам, исследователи обнаружили, что Мальта возглавила список стран с наибольшей уверенностью в своем теле, за ней следуют Тайвань, Бангладеш, Казахстан, Южная Корея и Филиппины. При этом странами с наименьшей уверенностью в себе стали жители Австралии, Индии, Великобритании, Ирландии, Украины, Германии и США.

Любопытно, что исследование показало, что во всех странах признание тела было выше у людей, живущих в сельской местности, а также у одиноких людей.

10 стран с самым уверенным в себе телом

Мальта Тайвань Бангладеш Казахстан Южная Корея Филиппины Египет Ирак Польша Южная Африка

10 наименее уверенных в своем теле стран

Австралия Индия Великобритания Ирландия Украина Германия США Китай Франция Бразилия

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