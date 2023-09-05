Названо країни, населення яких повністю задоволене своєю фігурою: чи є у списку Україна

Мальта очолює глобальну таблицю рейтингу, а в Британії живуть найбільш незадоволені своєю фігурою люди.

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Мальта відома своєю красивою архітектурою і захопливою дух береговою лінією, проте дослідники виявили, що місцеве населення також є нацією, яка найбільш задоволена тим, який вигляд має, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету Англії Раскін опитали понад 56 000 осіб із 65 країн світу. Під час опитування реципієнтів попросили відповісти на кілька запитань про те, як вони ставляться до свого тіла. Наприклад, наскільки вони поважають своє тіло і наскільки цінують різні та унікальні характеристики свого тіла.

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Результати дослідження свідчать про те, що Мальта, Тайвань, Бангладеш і Казахстан очолюють список країн з найбільшою впевненістю у своєму тілі. Найменш упевненими та задоволеними тим, який вигляд вони мають, виявилися жителі Австралії, Індії та Великої Британії.

Зазначимо, що більш ранні дослідження виявили зв'язок між високим рівнем визнання свого тіла та деякими позитивними якостями добробута, зокрема підвищенням самооцінки та звички здорового харчування. Однак досі занадто мало досліджень було присвячено тому, як жителі різних країн ставляться до свого тіла. Щоб відповісти на це питання, вчені запустили одне з найглобальніших опитувань.

Під час дослідження 56 968 осіб із 65 різних країн попросили оцінити, наскільки вони згодні з 10 різними твердженнями про те, як вони ставляться до власного тіла і наскільки задоволені своїми параметрами.

Загалом результати дослідження засвідчили, що більш позитивний образ тіла був тісно пов'язаний з кращим психологічним добробутом і задоволеністю життям. За словами провідного автора дослідження, професора Вірен Свамі, їхній аналіз став найбільшим дослідженням способу тіла з усіх тих, що коли-небудь проводилися. У ньому також були залучені понад 250 вчених з усього світу.

Розбиваючи результати за країнами, дослідники виявили, що Мальта очолила список країн з найбільшою впевненістю у своєму тілі, за нею йдуть Тайвань, Бангладеш, Казахстан, Південна Корея і Філіппіни. Водночас країнами з найменшою впевненістю в собі стали жителі Австралії, Індії, Великої Британії, Ірландії, України, Німеччини та США.

Цікаво, що дослідження показало, що у всіх країнах визнання тіла було вищим у людей, які живуть у сільській місцевості, а також у самотніх людей.

10 країн із найвпевненішим у собі тілом

Мальта Тайвань Бангладеш Казахстан Південна Корея Філіппіни Єгипет Ірак Польща Південна Африка

10 найменш упевнених у своєму тілі країн

Австралія Індія Великобританія Ірландія Україна Німеччина США Китай Франція Бразилія

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, які форми чоловічого тіла приваблюють жінки найбільше.