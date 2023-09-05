По следам разрушительных землетрясений. Как сформировался Восточно-Анатолийский разлом в Турции

Ученые раскрыли тайны зоны разлома ставшей местом двух разрушительных землетрясений в Турции и Сирии в феврале 2023 года.

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Международная группа под руководством Университета городов-побратимов Миннесоты смогла определить возраст и процесс формирования Восточно-Анатолийского разлома, который простирается от востока до южно-центральных регионов Турции, которые также играют важную роль в формировании Анатолийской тектонической плиты, пишет SciTechDaily.

Отметим, что именно эта зона разлома стала местом двух разрушительных землетрясений, которые произошло в феврале текущего года в Турции и Сирии. Ученые отмечают, что их выводы, увы, не помогут предсказать, какой силы и когда произойдут новые землетрясения, однако они позволят геологам пролить свет на множество нюансов.

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Например, ученые смогут понять, как долго существует эта зона разлома, какова ее сейсмическая активность и то, как именно масштабные землетрясения сформировали местный ландшафт. Предполагается, что все эти детали могут помочь в принятии решений по инфраструктуре и размещению домов.

Разломы, которые существуют на поверхности Земли представляют собой трещины, вызванные движением массивных тектонических плит планеты. Эти движения вызывают нарастание напряжения, снятие которого вызывают землетрясения.

По словам ведущего автора исследования, заслуженного профессора Университета Макнайта в Школе наук о Земле и окружающей среде имени Н. Х. Винчелла Университета Миннесоты Донны Уитни, в мире существует много тектонических плит. В течение всей истории Земли они меняли свою форму, размеры и положение.

Предыдущие исследования уже показали, что Анатолийская плита в разрезе геологии образовалась сравнительно недавно. Ранее ученые долго спорили о возрасте Анатолийской плиты и Восточно-Анатолийского разлома, однако новые данные ученых свидетельствуют о том, что они, вероятно, сформировались, около 5 миллионов лет назад.

Уитни с командой начали изучение Анатолийской плиты еще в 2011 году и нашли доказательства того, что в течение десятков миллионов лет середина плиты деформировалась. Отметим, что этот процесс, как правило, происходит на краях тектонических плит. Затем, около 5 миллионов лет назад, произошли драматические события и с тех пор почти все движения были сосредоточены вокруг двух крупных разломов:

Северо-Анатолийского разлома;

Восточно-Анатолийского разлома.

В ходе исследования ученые датировали горные породы Восточно-Анатолийского разлома и изучили сейсмические данные, собранные в ходе работы. В результате им удалось определить структуру континентов и подстилающей мантии в регионе. Собрав воедино все полученные данные, ученые пришли к выводу, что Анатолийская плита была сформирована около 5 миллионов лет тому назад.

Знание сейсмической истории этого района действительно важно для прогнозирования катастроф, связанных с тем, как люди взаимодействуют с ландшафтом. Уитни отмечает, что эти данные, увы, не смогут помочь спрогнозировать время и силу нового землетрясения, однако дает представление об активности разлома в прошлом.

Ранее Фокус писал о том, что геофизик утверждает, что Турция сместилась на несколько метров на юго-запад.