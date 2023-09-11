Щиты из фекалий и кожи. Ученые рассказали, как личинки жуков-черепах создают защитные "зонтики" (видео)

Исследователи обнаружили, что множество личинок создают защитные барьеры из подручных средств и отходов — как и почему они делают эти "щиты из экскрементов".

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Как и рептилии, личинки жуков-черепах носят на себе "защитные покровы". Однако вместо того, чтобы прятаться за куполами из костей и кератина, они используют "защитные зонтики", сделанные из более приземленных материалов: фекалий и сброшенной кожи, пишет Live Science.

Ученым известно, что большинство насекомых, особенно в личиночной форме, создают различные убежища. Например, некоторые строят их из камней и палок, другие используют шелк или мусор, а эти удивительные существа используют совсем другую стратегию.

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Ученые обнаружили, что большинство из примерно 2 700 видов Cassidinae (жуков-черепах) из подсемейства листоедов используют крайнюю форму переработки. Их удивительные личинки создают защитные щиты, используя фекалии и сброшенные экзоскелеты. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, что понять, как именно эти личинки строят свои защитные щитки из фекалий и почему используют именно эти материалы.

В ходе исследования ученые изучили построение щитков у четырех видов жуков-черепах: Calyptocephala attenuata, Cassida sphaerula, Stolas cucullata и одного неопознанного вида. Их наблюдения дают представление о том, как личинки используют и поддерживают эти причудливые копрологические структуры.

Исследователи обнаружили, что некоторые листоеды могут фактически начинать свою жизнь в колыбели с фекалиями, тогда как другие сразу после вылупления начинают создавать фекальные щиты, используя для этого свои весьма странные телескопические анусы. Ученые отмечают, что эти длинные и весьма маневренные придатки простираются от тела, располагающих испражнения поверх каудальные отростков — парных структур, выступающих на их задней части. Другие виды используют для построения защитных щитов свою старую кожу, а потому вынуждены ждать, пока не наступит их первая линька. Они сбрасывают сброшенную кожу большую часть брюшка, сохраняя смятую оболочку на кончике.

Любопытно, что некоторые виды также способны объединить эти две стратегии и используют сброшенный экзоскелет и стратегии, в результате чего на их задних концах балансирует насыпь покрытого экскрементами экзоскелета. Несмотря на кажущуюся тяжеловесность этой конструкции, они способны маневрировать ею, деликатно держа ее над остальным телом, как "зонтик из навоза".

В ходе эксперимента ученые удалили защитные зонтики нескольких личинок и наблюдали за тем, как они тут же начали работать над созданием новых. Кроме того, личинки способны ремонтировать свои защитные щитки, если те оказываются поврежденными, нанося на поврежденные участки больше фекалий, чтобы сбалансировать нагрузку.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Государственного музея Небраски при Университете Небраски-Линкольн Кэролайн Чабу, они с коллегами пришли к выводу, что симметрия чрезвычайно важна для личинок, а потому они способны замечать, если она нарушена у защитных зонтиков.

Ученым до сих пор не вполне понятно столь странное использование экскрементов, однако несколько теорий все же имеется. Предполагается, что использование экскрементов может служить защитой нежных личинок от непогоды, защищая их от высыхания или перегрева. Еще одна теория предполагает, что защитные щиты в действительности могут быть формой мимикрии — они напоминают птичий помет, а потому, вероятно, не привлекательны для большинства хищников.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что зеркальная поверхность нужна жукам не для камуфляжа.