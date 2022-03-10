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Ученые выяснили, что зеркальная поверхность нужна жукам не для камуфляжа (фото)

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Жук, Австралия, окраска, зеркальный, приспособленность
Зеркальный жук

Микроструктуры, создающие зеркальный оттенок на поверхности жука, явно служат другой цели — например, служат в качестве противодействия грибковым заболеваниям.

Теория о том, что поверхностный покров зеркальных жуков развился у них с целью камуфляжа, не подтвердилась. Теперь исследователи будут проверять версию о том, что сложная зеркальная поверхность на микроуровне служит для предотвращения грибковых инфекций у насекомых, сообщает Science News.

"Одна популярная теория предполагала, что эти живые зеркала могут сбивать с толку хищников, отражая воду, листья, ветки или что-то еще", — говорит говорит эколог Аманда Франклин из Мельбурнского университета.

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Зеркальная бабочка Mechanitis polymnia из Южной Америки

Отражающая свет поверхность покрова есть у рыб в океане, у некоторых видов бабочек и у жуков.

Чтобы проверить эту теорию, Франклин и ее коллеги взяли эффектную группу из примерно 40 видов жуков-скарабеев, некоторые из которых имеют естественный блеск. Окрашенные в золотые, бронзовые, зеленые и синие тона, они забираются на эвкалипты, чтобы флиртовать и спариваться во время разгара лета в их родной Австралии в декабре.

Чтобы увидеть, дает ли хорошее отражение защиту, Франклин решила создать комочки глины, имеющие приблизительную форму двух зеленоватых рождественских жуков, одну с зеркальной поверхностью, а другую матовую, как у их реальных аналогов.

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Тусклая и блестящая модели жуков

Хитрость в достижении отражающей способности модели класса "жук" заключалась в том, чтобы найти подходящую сверхгладкую смолу для покрытия моделей перед окраской распылением. Затем небольшая шлифовка блестящих моделей создала приблизительное подобие с зеркальным видом жуков.

Затем Франклин и ее коллеги выставили более тысячи зеркальных и тусклых моделей на шесть дней в двух регионах Австралии, как покрытых природной зеленью, так и в открытых местах. В районах с такими пожирателями жуков, как мясные птицы и сорокопуты-кукушки, исследователи проверили наличие следов клюва, указывающих на нападение птиц.

Зеркальная отделка, однако, не показала явных преимуществ. Как сообщили Франклин и ее коллеги, мягкие "тела" глянцевых подделок имели примерно столько же порезов и вмятин от ударов клювов птиц, сколько и модели с матовым покрытием.

Тест с участием людей в качестве воображаемых хищников, с использованием устройств слежения за движениями глаз, также не показал, что блестящие вещи труднее найти, чем потертых, более тусклых жуков.

Аманда Франклин теперь задается вопросом о том, что, возможно, главное преимущество зеркальных тел жуков слабо связано с их внешностью. Сложные микроструктуры, образующие зеркала, могли бы, например, уменьшить опасность появления трещин или грибковых поражений у жуков.

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