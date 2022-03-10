Учені з'ясували, що дзеркальна поверхня потрібна жукам не для камуфляжу (фото)

Мікроструктури, що створюють дзеркальний відтінок на поверхні жука, явно служать для іншої цілі — наприклад, служать як протидія грибковим захворюванням.

Теорія того, що поверхневий покрив дзеркальних жуків розвинувся з метою камуфляжу, не підтвердилася. Тепер дослідники перевірятимуть версію про те, що складна дзеркальна поверхня на мікрорівні служить для запобігання грибковим інфекціям у комах, повідомляє Science News.

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"Одна популярна теорія припускала, що ці живі дзеркала можуть збивати з пантелику хижаків, відображаючи воду, листя, гілки або щось ще", — говорить екологиня Аманда Франклін із університету Мельбурна.

[ + – ] Дзеркальний метелик Mechanitis polymnia з Південної Америки

Поверхня покриву, що відображає світло, є у риб в океані, у деяких видів метеликів і в жуків.

Щоб перевірити цю теорію, Франклін і її колеги взяли ефектну групу приблизно з 40 видів жуків-скарабеїв, деякі з яких мають природний блиск. Забарвлені в золоті, бронзові, зелені та сині тони, вони забираються на евкаліпти, щоб фліртувати та спаровуватися під час розпалу літа в їхній рідній Австралії в грудні.

Щоб побачити, чи дає гарне відображення захист, Франклін вирішила створити грудочки глини, що мають приблизну форму двох зелених різдвяних жуків, одну з дзеркальною поверхнею, а іншу матову, як у їхніх реальних аналогів.

[ + – ] Тьмяна та блискуча моделі жуків

Хитрість у досягненні здатності моделі класу "жук" полягала в тому, щоб знайти відповідну надгладку смолу для покриття моделей перед забарвленням розпиленням. Потім невелике шліфування блискучих моделей створило приблизну подібність із дзеркальним виглядом жуків.

Потім Франклін і її колеги виставили понад тисячу дзеркальних і тьмяних моделей на шість днів у двох регіонах Австралії, як покритих природною зеленню, так і у відкритих місцях. У районах із такими пожирателями жуків, як м'ясні птахи та сорокопути-зозулі, дослідники перевірили наявність слідів дзьоба, що вказують на напад птахів.

Дзеркальне оздоблення, однак, не показало явних переваг. Як повідомили Франклін і її колеги, м'які "тіла" глянсових підробок мали приблизно стільки ж порізів і вм'ятин від ударів дзьобів птахів, як і моделі з матовим покриттям.

Тест за участю людей як уявних хижаків, із використанням пристроїв стеження за рухами очей, також не показав, що блискучі речі важче знайти, ніж потертих, тьмяніших жуків.

Аманда Франклін тепер ставить запитання про те, що, можливо, головна перевага дзеркальних тіл жуків слабко пов'язана з їхньою зовнішністю. Складні мікроструктури, що утворюють дзеркала, могли б, наприклад, зменшити небезпеку появи тріщин або грибкових уражень у жуків.

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