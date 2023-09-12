Держат ухо востро. Ученые обнаружили, что собаки слышат голос хозяина даже сквозь сон

Исследователи обнаружили еще одну удивительную способность наших питомцев — их мозг даже в глубоком сне реагирует на голоса других собак и людей.

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Собаки не перестают удивлять: они способны проницательно читать наши эмоции, понимать числа и использовать свой особенный язык, а теперь ученые выяснили, что они также способны слушать нас даже во сне, пишет Science Alert.

Небольшое пилотное исследование было проведено учеными из Университета Этвеша Лоранда. В нем приняли участие 13 собак, а результаты исследования показали, что мозг собак даже в глубоком сне светится в ответ на голоса других собак и людей, подобно тому, как это происходит, когда они бодрствуют.

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Авторы исследования Хуба Элеод и его коллеги считают, что данное открытие чрезвычайно важно, так как является первым свидетельством сложной слуховой обработки во время сна у собак. В ходе исследования ученые подключили собак к устройствам, которые измеряли потенциальные реакции их мозга, связанные с событиями. После этого животных подвергли воздействию вокализации собак и людей во время бодрствования, сонливости и сна.

Отметим, что в ходе исследования каждый звук был воспроизведен с одинаковой громкостью и длился около одной секунды. Ученые включали визги, нытье, рычание, кашель, смех, вздохи или зевоту. При этом в эксперименте не использовались негативные звуки, чтобы не спугнуть собак.

Исследователи обнаружили, что даже во время медленного сна собаки могли определить, исходил ли шум от других собак или людей, а также было ли общение положительным или нейтральным. Эта же способность ранее была продемонстрирована у приматов, в том числе людей и некоторых неприматов, например, мышей.

Авторы исследования отмечают, что млекопитающие проводят большую часть времени во сне, а потому способность обрабатывать социальные сигналы даже в этом состоянии, вероятно, играет важную роль в нашем выживании. То, как много мы понимаем во время сновидений, зависит от ряда факторов: стадии сна, где мы находимся, типа шума, который мы слышим.

Как и людям, собакам необходим сон, чтобы консолидировать свои воспоминания и обрабатывать эмоции. Ученые отмечают, что сон этих животных изменился во время одомашнивания и стал похож на человеческий. При этом в более пожилом возрасте их также беспокоит поверхностный и прерывистый сон, как и у людей, которые страдают слабоумием.

Авторы исследования отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы проверить эти результаты. Однако уже сейчас можно сказать, что они дополняют растущий список сходств между поведением собак и людей во сне.

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