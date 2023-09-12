Один из самых агрессивных видов в мире идет захватывать Европу: о чем предупреждают ученые

Исследователи пытаются выявить все возможные зоны вторжения и предотвратить "огненную эпидемию", но пока неизвестно, насколько им это удастся.

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Ученые то и дело предупреждают о том, что инвазивные виды чрезвычайно опасны для планеты и способны стирать с лица Земли целые экосистемы. На этот раз исследователи объявили "код красный" для Европы: надвигается "армия" одного из самых агрессивных видов в мире, пишет Daily Mail.

Новое исследование команды из Института эволюционной биологии в Испании предупреждается, что нашествие красных огненных муравьев, которых считают "одним из самых агрессивных видов в мире", вскоре может заполонить всю Европу.

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Этот вид является родным для Южной Америки, однако теперь ученые впервые заметили его в Европе, что вызвало опасения команды. Ведь подобное наблюдение может значить, что уже вскоре миллионная армия огненных красных муравьев заполонит континент.

Укус этих муравьев весьма болезненный и может вызывать неприятные пустулы, а также аллергические реакции, которые в конечном итоге могут привести к анафилактическому шоку. В результате исследователи обратились за помощью к общественности — есть шанс, что это поможет предотвратить вторжение.

По словам доктора Маттиа Менчетти, в действительности люди могут помочь ученым. Во-первых, таким образом можно охватить более широкую территорию. Во-вторых, это может помочь отследить и обнаружить возможные зоны вторжения в регионе.

Исследователи отмечают, что красный огненный муравей (Solenopsis invicta) был замечен на Сицилии, что стало первым свидетельством его присутствия в Европе. По словам исследователей, данный вид является одним их худших инвазивных видов, так как способен распространяться пугающе быстро.

Отметим, что "огненное" название видов происходит от болезненных укусов, которые они могут наносить. Известно, что этот вид зародился в Южной Америке, но быстро распространился различными способами, в том числе используя для передвижения потоки ветра, морскую торговлю и доставку растительных продуктов.

Ранее ученые заметили, что этому виду удалось обосноваться в Австралии, Китае, странах Карибского бассейна, Мексике и США. Вероятно, теперь он планирует захватить и Европу. По словам Менчетти, сегодня в Европе обитает огромное количество инвазивных видов муравьев, однако отсутствие красных огненных было "своего рода облегчением".

Десятилетиями ученые опасались, что этой "огненной армии" удастся добраться до Европы и теперь, вероятно, этот момент наступил. Исследователи отправились на Сицилию, чтобы изучить колонию красных огненных муравьев: они обнаружили 88 гнезд на площади около 4,7 гектара. В некоторых из этих гнезд уже обитают тысячи муравьев. Более того, не похоже, что эти насекомые появились в этом районе впервые: многие местные жители сообщают, что их регулярно жалят в течение нескольких лет.

Первые упоминания о муравьях появились тут еще в 2019 году и ученые полагают, что "зона поражения", вероятно, гораздо больше, чем предполагалось изначально. Исследователи проанализировали ДНК королевы муравьев и сравнили ее с геномами муравьев со всего мира. Теперь авторы исследования полагают, что "огненная армия" прибыла на Сицилию либо из США, либо из Китая.

В ходе исследования ученые также разработали модель, которая позволяет предсказать, куда данный вид направится дальше. Прогнозы свидетельствуют о том, что 7% европейского континента подходят для этого вида, и эта цифра будет расти с каждым годом из-за изменений климата. Исследователи также установили, что около 50% европейских городов уязвимы перед этой ордой.

Отметим, что единственной страной, которой удалось искоренить орду огненных красных муравьев стала Новая Зеландия. Теперь ученые настаивают, что Европе следует основывать собственные меры борьбы с этим инвазивным видом на том, что сработало тогда.

Ранее Фокус писал о том, что армия 1,5-миллиметровых "огненных муравьев" найдена во Франции: одного укуса хватит, чтобы ослепнуть.