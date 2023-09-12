Один із найагресивніших видів у світі йде захоплювати Європу: про що попереджають учені

Дослідники намагаються виявити всі можливі зони вторгнення і запобігти "вогняній епідемії", але поки невідомо, наскільки їм це вдасться.

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Вчені раз у раз попереджають про те, що інвазивні види надзвичайно небезпечні для планети й здатні стирати з лиця Землі цілі екосистеми. Цього разу дослідники оголосили "код червоний" для Європи: насувається "армія" одного з найагресивніших видів у світі, пише Daily Mail.

Нове дослідження команди з Інституту еволюційної біології в Іспанії попереджає, що навала червоних вогняних мурашок, яких вважають "одним із найагресивніших видів у світі", незабаром може заполонити всю Європу.

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Цей вид є рідним для Південної Америки, проте тепер учені вперше помітили його в Європі, що викликало побоювання команди. Адже подібне спостереження може означати, що вже незабаром мільйонна армія вогняних червоних мурах заполонить континент.

Укус цих мурах вельми болючий і може спричиняти неприємні пустули, а також алергічні реакції, що зрештою можуть призвести до анафілактичного шоку. У результаті дослідники звернулися по допомогу до громадськості — є шанс, що це допоможе запобігти вторгненню.

За словами доктора Маттіа Менчетті, насправді люди можуть допомогти вченим. По-перше, таким чином можна охопити ширшу територію. По-друге, це може допомогти відстежити та виявити можливі зони вторгнення в регіоні.

Дослідники зазначають, що червоний вогненний мураха (Solenopsis invicta) був помічений на Сицилії, що стало першим свідченням його присутності в Європі. За словами дослідників, цей вид є одним із найгірших інвазивних видів, оскільки здатний поширюватися лячно швидко.

Зазначимо, що "вогняна" назва видів походить від хворобливих укусів, які вони можуть наносити. Відомо, що цей вид зародився в Південній Америці, але швидко поширився різними способами, зокрема використовуючи для пересування потоки вітру, морську торгівлю і доставку рослинних продуктів.

Раніше вчені помітили, що цьому виду вдалося влаштуватися в Австралії, Китаї, країнах Карибського басейну, Мексиці та США. Ймовірно, тепер він планує захопити і Європу. За словами Менчетті, сьогодні в Європі мешкає величезна кількість інвазивних видів мурашок, проте відсутність червоних вогненних була "свого роду полегшенням".

Десятиліттями вчені побоювалися, що цій "вогняній армії" вдасться дістатися до Європи та тепер, ймовірно, цей момент настав. Дослідники вирушили на Сицилію, щоб вивчити колонію червоних вогненних мурах: вони виявили 88 гнізд на площі близько 4,7 гектара. У деяких із цих гнізд уже мешкають тисячі мурах. Ба більше, не схоже, що ці комахи з'явилися в цьому районі вперше: багато місцевих жителів повідомляють, що їх регулярно жалять протягом кількох років.

Перші згадки про мурашок з'явилися тут ще 2019 року і вчені вважають, що "зона ураження", ймовірно, набагато більша, ніж передбачалося спочатку. Дослідники проаналізували ДНК королеви мурах і порівняли її з геномами мурах з усього світу. Тепер автори дослідження вважають, що "вогняна армія" прибула на Сицилію або зі США, або з Китаю.

Під час дослідження вчені також розробили модель, яка дає змогу передбачити, куди цей вид попрямує далі. Прогнози свідчать про те, що 7% європейського континенту підходять для цього виду, і ця цифра зростатиме з кожним роком через зміни клімату. Дослідники також встановили, що близько 50% європейських міст уразливі перед цією ордою.

Зазначимо, що єдиною країною, якій вдалося викорінити орду вогняних червоних мурах стала Нова Зеландія. Тепер учені наполягають, що Європі слід засновувати власні заходи боротьби з цим інвазивним видом на тому, що спрацювало тоді.

Раніше Фокус писав про те, що армія 1,5-міліметрових "вогняних мурах" знайдена у Франції: одного укусу вистачить, щоб осліпнути.