Газировка будущего от искусственного интеллекта: Coca-Cola создала новый вкус (видео)

Coca-Cola Y3000 — так назвала новый напиток компания, выпустившая лимитированную серию уникальной газировки.

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Гигант безалкогольных напитков компания Coca-Cola подчеркнула футуристический вкус газировки Y3000, созданной совместно человеком и искусственным интеллектом, пишет CNBC. И утверждает, что именно таким является на вкус будущее.

"Вкус Y3000 представляет собой двухэтапный процесс. Прежде всего, исследователи Coca-Cola собрали ключевые вкусовые предпочтения и тенденции, чтобы понять, как потребители представляют и думают о вкусах будущего. Затем эта информация была обработана системой искусственного интеллекта Coke, чтобы помочь разработать вкусовые профили и сочетания", — рассказал CNBC Make It представитель компании.

Coca-Cola не описывает детально вкус нового напитка, известно только, что он выпускается в обычных вариантах и без сахара.

Кроме того, искусственный интеллект также использовался при разработке футуристической упаковки тонкой банки с пиксельным логотипом, чистыми хромированными цветами, а также вкраплениями фиолетового, розового и синего цветов.

"Вдохновленные вневременностью Coca-Cola, мы хотим спроецировать представление каждого о том, как может выглядеть будущее. С помощью технологии искусственного интеллекта Coca-Cola Y3000 Zero Sugar представляет, какой может быть вкус Coca-Cola из будущего, и предлагает инновационный опыт для исследования будущего", — отметила старший директор по глобальной стратегии Coca-Cola Оана Влад.

Модель Y3000 также будет сопровождаться футуристической одеждой, для чего Coca-Cola объединяется с люксовым брендом уличной одежды Ambush, чтобы выпустить коллекцию уже этой осенью.

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