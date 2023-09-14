Газована вода майбутнього від штучного інтелекту: Coca-Cola створила новий смак (відео)

Coca-Cola Y3000 — так назвала новий напій компанія, що випустила лімітовану серію унікальної газованої води.

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Гігант безалкогольних напоїв компанія Coca-Cola підкреслила футуристичний смак газованої води Y3000, створеної спільно людиною та штучним інтелектом, пише CNBC. І стверджує, що саме таким є на смак майбутнє.

"Смак Y3000 являє собою двоетапний процес. Перш за все, дослідники Coca-Cola зібрали ключові смакові переваги і тенденції, щоб зрозуміти, як споживачі уявляють і думають про смаки майбутнього. Потім ця інформація була оброблена системою штучного інтелекту Coke, щоб допомогти розробити смакові профілі та поєднання", — розповів CNBC Make It представник компанії.

Coca-Cola не описує детально смак нового напою, відомо тільки, що він випускається у звичайних варіантах і без цукру.

Крім того, штучний інтелект також використовували під час розроблення футуристичного пакування тонкої банки з піксельним логотипом, чистими хромованими кольорами, а також вкрапленнями фіолетового, рожевого і синього кольорів.

"Натхненні позачасовістю Coca-Cola, ми хочемо спроєктувати уявлення кожного про те, як може виглядати майбутнє. За допомогою технології штучного інтелекту Coca-Cola Y3000 Zero Sugar презентує, яким може бути смак Coca-Cola з майбутнього, і пропонує інноваційний досвід для дослідження майбутнього", — зазначила старша директорка з глобальної стратегії Coca-Cola Оана Влад.

Модель Y3000 також супроводжуватиметься футуристичним одягом, для чого Coca-Cola об'єднується з люксовим брендом вуличного одягу Ambush, щоб випустити колекцію вже цієї осені.

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