Спасатели помогли сохранить лодки 18 века возле острова Хортица

Фрагменты украинских старинных лодок пролежали у побережья острова более 300 лет.

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Всего водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли 11 фрагментов старинных лодок 18 века, которые открылись после подрыва Каховской ГЭС, когда снизился уровень реки Днепр возле Запорожья. Об этом сообщило Министерство внутренних дел в собственном телеграм-канале.

Фото: ГСЧС

Именно тогда сотрудники Национального заповедника "Хортица" и историки-археологи обнаружили эти исторические раритеты, которые являются историческим и культурным наследием Украины.

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Богатства запорожской Хортицы — что известно

Хортица — самый большой остров на Днепре, расположенный чуть ниже плотины ДнепроГЭСа, но в самом центре областного центра Запорожья. Его площадь составляет 23,59 квадратных километра, длина с северо-запада на юго-восток — 12,5 километра, а средняя ширина — около 2,5 километра. Одно из семи чудес Украины.

Остров считается казацкой столицей Украины. Именно здесь расположен историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь", а также работают Музей истории запорожского казачества, Казацкий круг, конный театр "Запорожские казаки" и размещена поднятая с днепровского дна казацкая чайка.

Напомним, Фокус писал о множестве артефактов, которые стали доступными после подрыва Каховской ГЭС. Как отмечают специалисты, найденные памятники можно сгруппировать по таким категориям:

различные типы керамики, охватывающие периоды от энеолита (6-5 тыс. до н. э.) до 19 века;

кремневые орудия труда, включающие древние инструменты для охоты и обработки;

металлические артефакты — монеты, предметы, связанные с казацкой эпохой (разнообразные мушкетные и пистолетные пули, ременные пряжки, застежки, компоненты огнестрельного оружия и др;)

стекло, однако стеклянные изделия встречаются чрезвычайно редко, потому что материал хрупкий, но сотрудники заповедника находили обломки средневековых бутылок и даже стеклянные бомбы.

Кроме того, на Хортице расположен уникальный биокомплекс, где представлены практически все виды ландшафтов южной Украины: живописные скалы береговой линии, смешанные и сосновые леса, поля, луга, степи, озера и плавни. На острове растут более тысячи видов растений, при этом 104 из них — эндемики, то есть встречаются только на этой территории.

Ранее Фокус писал о тысячелетней дубовой лодке, которую нашли возле Запорожья, и о золотых украшениях возрастом более 2 тысяч лет, которые нашли на территории Бельского городища в Полтавской области.