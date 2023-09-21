Рятувальники допомогли зберегти човни 18 століття біля острова Хортиця

Фрагменти українських старовинних човнів пролежали біля узбережжя острова понад 300 років.

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Загалом водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували 11 фрагментів старовинних човнів 18 століття, які відкрилися після підриву Каховської ГЕС, коли знизився рівень річки Дніпро біля Запоріжжя. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у власному телеграм-каналі.

Фото: ДСНС

Саме тоді співробітники Національного заповідника "Хортиця" та історики-археологи виявили ці історичні раритети, які є історичною і культурною спадщиною України.

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Багатства запорізької Хортиці — що відомо

Хортиця – найбільший острів на Дніпрі, розташований трохи нижче греблі ДніпроГЕСу, але у самому середмісті обласного центру Запоріжжя. Його площа становить 23,59 квадратних кілометра, довжина з північного заходу на південний схід — 12,5 кілометра, а середня ширина — близько 2,5 кілометра. Одне із семи чудес України.

Острів вважається козацькою столицею України. Саме тут розташований історико-культурний комплекс "Запорізька Січ", а також працюють Музей історії запорозького козацтва, Козацький круг, кінний театр "Запорізькі козаки" і розміщена піднята з дніпровського дна козацька чайка.

Нагадаємо, Фокус писав про безліч артефактів, які стали доступними після підриву Каховської ГЕС. Як зазначають фахівці, знайдені пам’ятки можна згрупувати за такими категоріями:

різні типи кераміки, що охоплюють періоди від енеоліту (6-5 тис. до н. е.) до 19 століття;

крем'яні знаряддя праці, що включають давні інструменти для полювання та обробки;

металеві артефакти — монети, предмети, пов'язані з козацькою епохою (різноманітні мушкетні та пістолетні кулі, ремінні пряжки, застібки, компоненти вогнепальної зброї та ін.);

скло, проте скляні вироби зустрічаються надзвичайно рідко, бо матеріал крихкий, але співробітники заповідника знаходили уламки середньовічних пляшок і навіть скляні бомби.

Крім того, на Хортиці розташований унікальний біокомплекс, де представлені практично всі види ландшафтів південної України: мальовничі скелі берегової лінії, мішані та соснові ліси, поля, луки, степи, озера та плавні. На острові ростуть понад тисячі видів рослин, при цьому 104 з них — ендеміки, тобто трапляються лише на цій території.

Раніше Фокус писав про тисячолітній дубовий човен, який знайшли біля Запоріжжя, та про золоті прикраси віком понад 2 тисячі років, які знайшли на території Більського городища в Полтавській області.