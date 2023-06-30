Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна Підрив Каховської ГЕС

Виготовлений із дуба: після підриву Каховської ГЕС знайшли тисячолітній човен (фото)

дубовий човен Запоріжжя, знайшли дубовий човен, дубовий човен тисяча років, дубовий човен 1000 років, історичний човен
Фото: "Укрінформ" | Усього на території України приблизно 30 таких човнів

Співробітники заповідника обстежували береги після повені, що сталася внаслідок підриву дамби. Учасники експедиції знайшли давній дубовий човен, який виробило місцеве поселення.

Related video

У Запоріжжі знайшли дубовий човен. Він був в обмілілій після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції береговій зоні. Про це під час брифінгу повідомила керівниця Національного заповідника "Хортиця" Світлана Охріменко, як передає кореспондент "Укрінформу".

"Човен був на урізі води й постійно то висихав, то намокав. Його перемістили в реставраційний ангар для проведення консерваційних робіт", — заявила Охріменко.

Науковий співробітник "Хортиці" розповів, що на території України всього є приблизно 30 таких човнів. Знайдений у Запоріжжі човен виготовили з цільного стовбура дуба. Його довжина складає 6,8 метра, а висота бортів — приблизно пів метра.

Поблизу берегів острова Хортиця вже знаходили подібні човни. Ними користувалося давньоруське поселення, що існувало в X-XIV століттях. Човни тоді використовували для риболовлі й інших промислів, а також перевезень і обслуговування переправ.

"Знахідка була в дуже поганому стані. За станом збереженості деревини експерти припускають, що вік човна може сягати понад 1000 років. Але точніше датування стане можливим після проведення радіовуглецевого аналізу", — проінформували в ЗМІ.

Окрім того, на човні знайшли окремі символи, значення яких незрозуміле.

Знахідку частинами перемістили в реставраційний ангар, де його законсервують у спеціальному хімічному розчині до подальшої реставрації. Після роботи фахівців човен стане музейним експонатом.

"Корпус човна зберігся на 70%. Під час розкопок човен розклався на декілька елементів. Роботи багато попереду. Сподіватимемося, що все буде добре, і ми цю пам'ятку збережемо", — підкреслив один із учасників експедиції.

Fullscreen
Фото: "Укрінформ"
Fullscreen
Фото: "Укрінформ"
Fullscreen
Фото: "Укрінформ"
Fullscreen
Фото: "Укрінформ"
Fullscreen
Фото: "Укрінформ"
Fullscreen
Фото: "Укрінформ"
Fullscreen
Фото: "Укрінформ"
Fullscreen
Фото: "Укрінформ"
Fullscreen
Фото: "Укрінформ"
Fullscreen
Фото: "Укрінформ"
Fullscreen
Фото: "Укрінформ"

Нагадаємо, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, унаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тисяч гектарів заповідних територій і майже 50% лісових насаджень.

29 червня з метою обговорення наслідків підриву ЗС РФ Каховської ГЕС в Україну приїхала екоактивістка Ґрета Тунберг. Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.