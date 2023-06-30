Виготовлений із дуба: після підриву Каховської ГЕС знайшли тисячолітній човен (фото)

Співробітники заповідника обстежували береги після повені, що сталася внаслідок підриву дамби. Учасники експедиції знайшли давній дубовий човен, який виробило місцеве поселення.

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У Запоріжжі знайшли дубовий човен. Він був в обмілілій після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції береговій зоні. Про це під час брифінгу повідомила керівниця Національного заповідника "Хортиця" Світлана Охріменко, як передає кореспондент "Укрінформу".

"Човен був на урізі води й постійно то висихав, то намокав. Його перемістили в реставраційний ангар для проведення консерваційних робіт", — заявила Охріменко.

Науковий співробітник "Хортиці" розповів, що на території України всього є приблизно 30 таких човнів. Знайдений у Запоріжжі човен виготовили з цільного стовбура дуба. Його довжина складає 6,8 метра, а висота бортів — приблизно пів метра.

Поблизу берегів острова Хортиця вже знаходили подібні човни. Ними користувалося давньоруське поселення, що існувало в X-XIV століттях. Човни тоді використовували для риболовлі й інших промислів, а також перевезень і обслуговування переправ.

"Знахідка була в дуже поганому стані. За станом збереженості деревини експерти припускають, що вік човна може сягати понад 1000 років. Але точніше датування стане можливим після проведення радіовуглецевого аналізу", — проінформували в ЗМІ.

Окрім того, на човні знайшли окремі символи, значення яких незрозуміле.

Знахідку частинами перемістили в реставраційний ангар, де його законсервують у спеціальному хімічному розчині до подальшої реставрації. Після роботи фахівців човен стане музейним експонатом.

"Корпус човна зберігся на 70%. Під час розкопок човен розклався на декілька елементів. Роботи багато попереду. Сподіватимемося, що все буде добре, і ми цю пам'ятку збережемо", — підкреслив один із учасників експедиції.

Нагадаємо, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, унаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тисяч гектарів заповідних територій і майже 50% лісових насаджень.

29 червня з метою обговорення наслідків підриву ЗС РФ Каховської ГЕС в Україну приїхала екоактивістка Ґрета Тунберг. Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.