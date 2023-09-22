Высох изнутри. В Болгарии тело мужчины превратилось в мумию всего за пару недель

Как правило, процесс полной мумификации человеческого тела занимает до года, но в этом случае потребовалось лишь 16 дней.

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Эта история напоминает сюжет одной из серий "Секретных материалов", если бы события происходили в Болгарии. Тело мужчины было найдено возле железнодорожной линии в Софии 3 сентября. Позже правоохранительные органы подтвердили, что тело принадлежит 34-летнему мужчине, страдающему алкоголизмом, которого в последний раз видели 16 дней назад, пишет IFLScience.

Удивительным в этой истории кажется то, что обнаруженное тело было полностью мумифицировано, несмотря на то, что с момента пропажи мужчины прошло всего чуть более двух недель. Дело в том, что, как правило, процесс мумификации человека в среднем занимает до года — в этот раз все произошло чрезвычайно быстро.

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Исследователи изучили тело и обнаружили, что мозг, кишки и другие органы мертвеца сморщились и засохли. Однако ученые никак не могли объяснить, почему это произошло так быстро. Описывая состояние мумифицированного тела, авторы исследования отмечают, что поверхность кожи имела окраску от светлого до темно-коричневого, а также была твердой и кожистой. При этом внутренний осмотр тела показал, что органы в грудной и брюшной полостях, а также мозг разложились и превратились в буровато-черные массы.

Такое состояние тела весьма озадачило ученых. Дело в том, что мумификация представляет собой трудоемкий процесс, который, как правило, занимает 6-12 месяцев. Подобная трансформация за несколько недель также возможна, но при условии сильной жары и засухи, когда дневная температура не опускается ниже 30 градусов по Цельсию, а средняя влажность не опускается ниже 50%.

Кроме того естественная мумификация требует уровня солнечной радиации около 600 Вт на квадратный метр, а скорость ветра около 32 километров в час способна ускорить этот процесс. При условии наличия всех этих факторов тело в действительности может высохнуть достаточно быстро, чтобы остановить процесс разложения и превратить его в мумию.

Однако проблема заключается в том, что в течение этих 16 дней, в течение которых никто не видел погибшего, температура в Софии колебалась от 16 до 33 градусов по Цельсию, что за пределами диапазоне, необходимого для мумификации тела. Кроме того, относительная влажность составляла 52%, а средняя солнечная радиация не превышала 257,9 Вт на квадратный метр. Скорость ветра также была ниже необходимой, а потому авторы исследования были весьма удивлены.

Ученые полагают, что способствовать мумификации тела мужчины могли поезда, проходящие мимо — они создавали ветровые условия, необходимые для испарения жидкости из тела. Впрочем, так или иначе погодные условия, наблюдаемые в Софии в то время, никоим образом не способствовали превращению тела в мумию.

Авторы исследования полагают, что потребуется больше дополнительных тестов, чтобы разгадать тайну этой загадочной мумификации тела в Болгарии.

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