Висох зсередини. У Болгарії тіло чоловіка перетворилося на мумію всього за кілька тижнів

Як правило, процес повної муміфікації людського тіла займає до року, але в цьому випадку знадобилося лише 16 днів.

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Ця історія нагадує сюжет однієї із серій "Секретних матеріалів", якби події відбувалися в Болгарії. Тіло чоловіка було знайдено біля залізничної лінії в Софії 3 вересня. Пізніше правоохоронні органи підтвердили, що тіло належить 34-річному чоловікові, який страждає на алкоголізм, якого востаннє бачили 16 днів тому, пише IFLScience.

Дивовижним у цій історії видається те, що виявлене тіло було повністю муміфіковане, попри те, що з моменту зникнення чоловіка минуло лише трохи більш як два тижні. Річ у тім, що, як правило, процес муміфікації людини в середньому займає до року — цього разу все сталося надзвичайно швидко.

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Дослідники вивчили тіло і виявили, що мозок, кишки та інші органи мерця зморщилися і засохли. Однак учені ніяк не могли пояснити, чому це сталося так швидко. Описуючи стан муміфікованого тіла, автори дослідження зазначають, що поверхня шкіри мала забарвлення від світлого до темно-коричневого, а також була твердою і шкірястою. При цьому внутрішній огляд тіла показав, що органи в грудній і черевній порожнинах, а також мозок розклалися і перетворилися на бурувато-чорні маси.

Такий стан тіла вельми спантеличив учених. Річ у тім, що муміфікація є трудомістким процесом, який, як правило, займає 6-12 місяців. Подібна трансформація за кілька тижнів також можлива, але за умови сильної спеки та посухи, коли денна температура не опускається нижче 30 градусів за Цельсієм, а середня вологість не опускається нижче 50%.

Крім того, природна муміфікація потребує рівня сонячної радіації близько 600 Вт на квадратний метр, а швидкість вітру близько 32 кілометрів на годину здатна прискорити цей процес. За умови наявності всіх цих чинників тіло насправді може висохнути досить швидко, щоб зупинити процес розкладання і перетворити його на мумію.

Однак проблема полягає в тому, що протягом цих 16 днів, протягом яких ніхто не бачив загиблого, температура в Софії коливалася від 16 до 33 градусів за Цельсієм, що поза межами діапазону, необхідного для муміфікації тіла. Крім того, відносна вологість становила 52%, а середня сонячна радіація не перевищувала 257,9 Вт на квадратний метр. Швидкість вітру також була нижчою за необхідну, а тому автори дослідження були вельми здивовані.

Вчені вважають, що сприяти муміфікації тіла чоловіка могли поїзди, що проходять повз — вони створювали вітрові умови, необхідні для випаровування рідини з тіла. Утім, так чи інакше погодні умови, що спостерігалися в Софії на той час, жодним чином не сприяли перетворенню тіла на мумію.

Автори дослідження вважають, що буде потрібно більше додаткових тестів, щоб розгадати таємницю цієї загадкової муміфікації тіла в Болгарії.

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