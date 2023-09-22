Цветы-трупы в опасности. Самые большие в мире цветы могут исчезнуть навсегда: что стало причиной

Недавнее исследование показало, что примерно 60 процентов видов раффлезии находятся под серьезной угрозой исчезновения, а 67 процентов их задокументированных ареалов существуют за пределами природоохранных зон.

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Известные своими невероятными размерами и резким запахом, растения раффлезии получили недобрую славу благодаря своей способности выделять аромат, напоминающий гнилую плоть, — обонятельный прием, который используется для привлечения насекомых для опыления. В частности, вид Rafflesia Arnoldii претендует на звание обладателя самого большого в мире отдельного цветка. Примечательно, что эти ботанические чудеса могут неожиданно появляться даже в виртуальных ландшафтах популярной видеоигры "Animal Crossing", пишет IFLScience.

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Несмотря на их привлекательность, авторы исследования акцентируют на насущной необходимости в сохранении этих чрезвычайных цветочных образцов. Большинство из 42 известных видов сейчас находятся под угрозой исчезновения. Необходимо принять срочные меры для защиты этих замечательных цветов.

Авторы также критикуют недостаточную представленность этих растений в Красном списке МСОП, указывая, что только один вид, Rafflesia magnifica, пока имеет такую классификацию. Однако предварительная оценка, согласно критериям МСОП, свидетельствует о том, что 40 из этих видов заслуживают статуса "под угрозой исчезновения", а два — "уязвимые".

Доктор Крис Торогуд, заместитель директора Ботанического сада Оксфордского университета и автор исследования, говорит о необходимости согласованной межрегиональной стратегии спасения этих ботанических чудес, балансирующих на грани исчезновения.

Один из аспектов этого комплексного подхода, предложенного исследователями, заключается в укреплении таксономической системы. Они отмечают, что таксономия в пределах этого рода связана с проблемами и находится в состоянии постоянного движения, прежде всего из-за недостаточного количества типичных образцов и трудностей с доступом к живому материалу.

Авторы также обращают внимание на сложности, связанные с размножением и хранением семян. Однако они предлагают проблеск надежды, освещая Ботанический сад Богор на Западной Яве, Индонезия, как маяк лучших практик в размножении раффлезии. Распространение опыта в этой области может способствовать созданию подобных центров сохранения этого вида в других местах.

Усиление охраны мест произрастания раффлезии является еще одним жизненно важным императивом для ее выживания. Эти растения происходят из Юго-Восточной Азии, региона, который страдает от самых быстрых темпов истощения лесов на планете.

В частности, вырубка лесов является основным катализатором вымирания видов на Филиппинах, и раффлезия не застрахована от этой опасности. Многие виды раффлезии обитают в сильно деградированных лесах, тогда как другие процветают в восстанавливающихся лесах, граничащих с человеческими поселениями.

Незаменимая роль коренных общин в этих усилиях занимает центральное место, поскольку эти общины играют ключевую роль как в открытии, так и в сохранении этих растений.

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Виды раффлезии также нашли применение в этноботанической медицине. В Индонезии их используют как энергетический напиток и средство для повышения фертильности, а в Таиланде — для облегчения боли в спине и как сексуальный стимулятор. В Малайзии их используют для остановки внутренних кровотечений и как афродизиаки.

Более того, экотуризм становится ценным инструментом сохранения раффлезии, предлагая двойную выгоду: приносит доход местным общинам и повышает осведомленность об этих исключительных растениях. Некоторые местности, где растут раффлезии, используют возможности туристических групп в социальных сетях, таких как Pokdarwis, для популяризации событий цветения и празднования этих ботанических чудес.

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