Квіти-трупи в небезпеці. Найбільші у світі квіти можуть зникнути назавжди: що стало причиною

Нещодавнє дослідження показало, що приблизно 60 відсотків видів рафлезії перебувають під серйозною загрозою зникнення, а 67 відсотків їхніх задокументованих ареалів існують поза межами природоохоронних зон.

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Відомі своїми неймовірними розмірами та різким запахом, рослини рафлезії здобули недобру славу завдяки своїй здатності виділяти аромат, що нагадує гнилу плоть, — нюховий прийом, який використовується для приваблення комах для запилення. Зокрема, вид Rafflesia Arnoldii претендує на звання власника найбільшої у світі окремої квітки. Прикметно, що ці ботанічні дива можуть несподівано з'являтися навіть у віртуальних ландшафтах популярної відеогри "Animal Crossing", пише IFLScience.

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Попри їхню привабливість, автори дослідження акцентують на нагальній потребі в збереженні цих надзвичайних квіткових зразків. Більшість із 42 відомих видів зараз знаходяться під загрозою зникнення. Необхідно вжити термінових заходів для захисту цих чудових квітів.

Автори також критикують недостатню представленість цих рослин у Червоному списку МСОП, вказуючи, що лише один вид, Rafflesia magnifica, наразі має таку класифікацію. Однак попередня оцінка, згідно з критеріями МСОП, свідчить про те, що 40 з цих видів заслуговують на статус "під загрозою зникнення", а два — "вразливі".

Докторка Кріс Торогуд, заступниця директора Ботанічного саду Оксфордського університету і авторка дослідження, говорить про необхідність узгодженої міжрегіональної стратегії порятунку цих ботанічних чудес, що балансують на межі зникнення.

Один з аспектів цього комплексного підходу, запропонованого дослідниками, полягає у зміцненні таксономічної системи. Вони зазначають, що таксономія в межах цього роду пов'язана з проблемами і перебуває у стані постійного руху, насамперед через недостатню кількість типових зразків і труднощі з доступом до живого матеріалу.

Автори також звертають увагу на складнощі, пов'язані з розмноженням і зберіганням насіння. А проте вони пропонують проблиск надії, висвітлюючи Ботанічний сад Богор на Західній Яві, Індонезія, як маяк найкращих практик у розмноженні рафлезії. Поширення досвіду в цій галузі може сприяти створенню подібних центрів збереження цього виду в інших місцях.

Посилення охорони місць росту рафлезії є ще одним життєво важливим імперативом для її виживання. Ці рослини походять з Південно-Східної Азії, регіону, який страждає від найшвидших темпів виснаження лісів на планеті.

Зокрема, вирубка лісів є основним каталізатором вимирання видів на Філіппінах, і рафлезія не застрахована від цієї небезпеки. Багато видів рафлезії мешкають у сильно деградованих лісах, тоді як інші процвітають у лісах, що відновлюються і межують з людськими поселеннями.

Незамінна роль корінних громад у цих зусиллях займає центральне місце, оскільки ці громади відіграють ключову роль як у відкритті, так і в збереженні цих рослин.

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Види рафлезії також знайшли застосування в етноботанічній медицині. В Індонезії їх використовують як енергетичний напій та засіб для підвищення фертильності, а в Таїланді — для полегшення болю в спині та як сексуальний стимулятор. У Малайзії їх використовують для зупинки внутрішніх кровотеч і як афродизіаки.

Ба більше, екотуризм стає цінним інструментом збереження рафлезії, пропонуючи подвійну вигоду: приносить дохід місцевим громадам і підвищує обізнаність про ці виняткові рослини. Деякі місцевості, де ростуть рафлезії, використовують можливості туристичних груп у соціальних мережах, таких як Pokdarwis, для популяризації подій цвітіння та святкування цих ботанічних чудес.

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