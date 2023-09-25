Сотни очаровательных путей. Ученые воссоздали возникновение жизни во Вселенной

Исследователи полагают, что существует несколько сотен различных сценариев, с помощью которой на планетах могла появиться жизнь.

Related video

Возникновение жизни на Земле все еще остается загадкой — ученые все еще гадают, какие именно условия на нашей планете позволили жизни возникнуть. Более того, исследователям до сих пор неизвестно, являются ли эти условия абсолютным требованием или существуют разные способы возникновения жизни из неорганической вселенной, пишет IFLScience.

Новое исследование группы ученых под руководством астробиолога, поддерживаемого NASA, и профессора бактериологии Университета Висконсин-Мэдисон Бетюль Качар, они с коллегами пришли к выводу, что существуют сотни путей, по которым могло пойти развитие жизни.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования отмечают, что все сводится к повторяющимся химическим реакциям, в особенности к самоподдерживающемуся повторению, также известному как автокатализ. Отметим, что это требование подталкивает все возможные комбинации химических элементов и ингредиентов, доступных во Вселенной, лишь к определенным реакциям. Результаты нового исследования полагают, что существуют сотни различных способов смешать их вместе.

По словам Качар, ранее ученые полагали, что подобные реакции в действительности встречаются крайне редко. Однако результаты исследования показывают, что на самом деле это вовсе не редкость. Фактически, ученым попросту необходимо "искать в нужном месте".

Авторы исследования отмечают, что человечество едва ли удастся когда-либо узнать, что именно произошло на планете, чтобы зародить жизнь. Однако ученые способны создать несколько планетарных условий в пробирке, что позволят понять, как вообще могла развиваться динамика поддержания жизни.

В ходе исследования ученые использовали элементы периодической таблицы и обнаружили 270 комбинаций молекул с автокаталитическими свойствами. Ученые отмечают, что они сосредоточились на поиске реакций сопропорционирования, которые производят несколько копий одних и тех же молекул. Причем чем больше молекул образуется, тем быстрее протекает реакция.

По словам соавтора исследования Зака Адама, если условия походят, можно начать с относительно небольшого количества результатов. Однако каждый раз, когда будет совершен поворот цикла, образуется как минимум один дополнительный результат, который ускоряет реакцию и заставляет ее протекать еще быстрее.

Авторы исследования отмечают, что далеко не каждая из этих реакций в действительности может привести к жизни, однако тот факт, что их много, может означать, что жизнь может найти множество лазеек, чтобы возникнуть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые представили новый сценарий зарождения жизни.