Сотні чарівних шляхів. Учені відтворили виникнення життя у Всесвіті

Дослідники вважають, що існує кілька сотень різних сценаріїв, за допомогою яких на планетах могло з'явитися життя.

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Виникнення життя на Землі все ще залишається загадкою — вчені все ще гадають, які саме умови на нашій планеті дозволили життю виникнути. Ба більше, дослідникам досі невідомо, чи є ці умови абсолютною вимогою, чи існують різні способи виникнення життя з неорганічного всесвіту, пише IFLScience.

Нове дослідження групи вчених під керівництвом астробіолога, підтримуваного NASA, і професора бактеріології Університету Вісконсин-Медісон Бетюль Качар, вони з колегами дійшли висновку, що існують сотні шляхів, якими міг би розвиватися розвиток життя.

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Автори дослідження зазначають, що все зводиться до повторюваних хімічних реакцій, особливо до самопідтримуваного повторення, також відомого як автокаталіз. Зазначимо, що ця вимога підштовхує всі можливі комбінації хімічних елементів та інгредієнтів, доступних у Всесвіті, лише до певних реакцій. Результати нового дослідження вважають, що існують сотні різних способів змішати їх разом.

За словами Качар, раніше вчені вважали, що подібні реакції насправді зустрічаються вкрай рідко. Однак результати дослідження показують, що насправді це зовсім не рідкість. Фактично, вченим просто необхідно "шукати в потрібному місці".

Автори дослідження зазначають, що людству навряд чи вдасться коли-небудь дізнатися, що саме сталося на планеті, щоб зародити життя. Однак учені здатні створити кілька планетарних умов у пробірці, що дадуть змогу зрозуміти, як узагалі могла розвиватися динаміка підтримання життя.

Під час дослідження вчені використовували елементи періодичної таблиці та виявили 270 комбінацій молекул з автокаталітичними властивостями. Науковці зазначають, що вони зосередилися на пошуку реакцій співпропорціонування, які виробляють кілька копій одних і тих самих молекул. Причому чим більше молекул утворюється, тим швидше протікає реакція.

За словами співавтора дослідження Зака Адама, якщо умови підходять, можна почати з відносно невеликої кількості результатів. Однак щоразу, коли буде здійснено поворот циклу, утворюється щонайменше один додатковий результат, який прискорює реакцію і змушує її протікати ще швидше.

Автори дослідження зазначають, що далеко не кожна з цих реакцій насправді може призвести до життя, однак той факт, що їх багато, може означати, що життя може знайти безліч лазівок, щоб виникнути.

Раніше Фокус писав про те, що вчені представили новий сценарій зародження життя.