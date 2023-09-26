Насекомые-каменщики строят странные убежища: исследователи рассказали, как именно (видео)

Насекомые ручейники — любимый корм форели. Для защиты от хищной рыбы, их личинки используют замысловатые конструкции из небольших камней, похожих на мозаику, которую скрепляют "двусторонним скотчем".

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Личинки волосистокрылых ручейников (Caddisfly) строят сооружения из множества крошечных разноцветных камней, которые выглядят как мозаика. Об этом сообщает портал Earth Sky.

Эти насекомые обитают в ручьях и представляют собой любимый корм форели. Чтобы защититься от рыбы, личинки используют замысловатые конструкции из небольших камней, которые также защищают их от потоков воды.

По мнению исследователей, присутствие ручейников говорит о чистоте водной экосистемы.

Насекомые переносят такие дома-укрытия, построенные из камней и скрепленные шелком, до тех пор, пока личинка не окуклится. Недавние исследования показали наличие микропластика в некоторых из таких оболочек.

"Насекомые-каменщики" строят странные дома-убежища

Примечательно, что строительным материалом служит природный "клей", скрепляющий замысловатые каменные конструкции. Из железы под подбородком личинки выделяют такой клей, похожий на нити шелкопрядов.

Материал скрепляет камни как двусторонний скотч, причем даже под водой.

Напомним, что в том, что касается опыления растений, у пчел появился более эффективный конкурент.

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