Не погибнем от жары, так сопьемся. Ученые обнаружили неожиданные последствия потепления Земли

Новое исследование предполагает, что изменения климата влияют не только на "здоровье" планеты, но и вынуждают людей тянуться к стакану в более солнечные дни.

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Последние десятилетия ученые изучают климатические изменения, ждущие человечество в будущем, а также последствия глобального потепления, с которыми нам предстоит встретиться в ближайшем будущем, пишет Daily Mail.

В 2023 году мир уже почувствовал первые "симптомы" климатического кризиса — на планету обрушились невероятные волны жары, а некоторые регионы пострадали от интенсивных лесных пожаров. В новом исследовании ученые обнаружили, что не только "здоровье" планеты страдает от изменений климата, они также непосредственно влияют и на поведение человека.

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В ходе исследования команда из Колумбийского университета проанализировали показатели госпитализации в штате Нью-Йорк в период с 1995 по 2014 годы и обнаружила корреляцию между ростом заболеваний и более высокими температурами. Авторы исследования предположили, что визиты, связанные с употреблением алкоголя, могут быть вызваны склонностью людей потреблять больше психоактивных веществ в приятную погоду на открытом воздухе с повышенным потоотделением, что приводит к обезвоживанию.

Результаты исследования также показали, что более высокие температуры также привели к увеличению количества посещений больниц из-за употребления других наркотиков, в том числе, каннабиса, кокаина, опиоидов и седативных средств. Однако ученые обнаружили, что эта связь работает лишь в пределах 18,7°С.

По словам первого автора исследования Робби Паркса, в общей сложности команда использовала данные более 670 тысяч посещений больниц, связанных с употреблением алкоголя, более 721 тысяч посещений — с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. После этого они сравнили данные с ежедневными показателями температуры и относительной влажности.

В результате ученым удалось создать статистическую модель дней с высокими температурами и близлежащих дней с более низкими температурами — это помогло понять влияние краткосрочных климатических явлений на тягу людей к алкоголю и наркотикам. Данные показали, что в особенно жаркие дни количество посещений больницу, связанных с алкоголем, возросло на 24%, а количество посещений, связанных с наркотиками увеличилось на 42%.

По словам старшего автора исследования Марианти-Анны Киумурцоглу, результаты исследования свидетельствуют о том, что климатические изменения несут в себе, как очевидные последствия глобального потепления, засухи и интенсивных волн тепла, так и не совсем очевидные — например, увеличение потребления алкоголя и наркотиков в более теплые дни.

К слову, в исследовании 2022 годы ученые и Национальных институтов здравоохранения (NIH) обнаружили, что наибольшее количество госпитализаций из-за потребления алкоголя происходят в июле, августе и мае. Кроме того, некоторые канадские ученые заявили о том, что глобальное потепление планеты также связано с развитием астмы и ускоряет рост слепоты у населения планеты.

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