Не загинемо від спеки, так зіп'ємося. Учені виявили несподівані наслідки потепління Землі

Нове дослідження припускає, що зміни клімату впливають не тільки на "здоров'я" планети, а й змушують людей тягнутися до склянки в більш сонячні дні.

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Останні десятиліття вчені вивчають кліматичні зміни, що чекають на людство в майбутньому, а також наслідки глобального потепління, з якими нам доведеться зустрітися в найближчому майбутньому, пише Daily Mail.

У 2023 році світ уже відчув перші "симптоми" кліматичної кризи — на планету обрушилися неймовірні хвилі спеки, а деякі регіони постраждали від інтенсивних лісових пожеж. У новому дослідженні вчені виявили, що не тільки "здоров'я" планети страждає від змін клімату, вони також безпосередньо впливають і на поведінку людини.

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Під час дослідження команда з Колумбійського університету проаналізувала показники госпіталізації в штаті Нью-Йорк у період з 1995 до 2014 року і виявила кореляцію між зростанням захворювань і вищими температурами. Автори дослідження припустили, що візити, пов'язані з вживанням алкоголю, можуть бути викликані схильністю людей споживати більше психоактивних речовин у приємну погоду на відкритому повітрі з підвищеним потовиділенням, що призводить до зневоднення.

Результати дослідження також показали, що вищі температури також призвели до збільшення кількості відвідувань лікарень через вживання інших наркотиків, зокрема, канабісу, кокаїну, опіоїдів і седативних засобів. Однак учені виявили, що цей зв'язок працює лише в межах 18,7°C.

За словами першого автора дослідження Роббі Паркса, загалом команда використовувала дані понад 670 тисяч відвідувань лікарень, пов'язаних із вживанням алкоголю, понад 721 тисячу відвідувань — з розладами, пов'язаними з вживанням психоактивних речовин. Після цього вони порівняли дані зі щоденними показниками температури та відносної вологості.

У результаті вченим вдалося створити статистичну модель днів з високими температурами й прилеглих днів з нижчими температурами — це допомогло зрозуміти вплив короткострокових кліматичних явищ на потяг людей до алкоголю і наркотиків. Дані показали, що в особливо спекотні дні кількість відвідувань лікарні, пов'язаних з алкоголем, зросла на 24%, а кількість відвідувань, пов'язаних з наркотиками, збільшилася на 42%.

За словами старшої авторки дослідження Маріанті-Анни Кіумурцоглу, результати дослідження свідчать про те, що кліматичні зміни несуть у собі, як очевидні наслідки глобального потепління, посухи та інтенсивних хвиль тепла, так і не зовсім очевидні — наприклад, збільшення споживання алкоголю та наркотиків у тепліші дні.

До слова, у дослідженні 2022 року вчені та Національних інститутів охорони здоров'я (NIH) виявили, що найбільша кількість госпіталізацій через споживання алкоголю відбуваються в липні, серпні та травні. Крім того, деякі канадські вчені заявили про те, що глобальне потепління планети також пов'язане з розвитком астми та прискорює зростання сліпоти у населення планети.

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