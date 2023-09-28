Обсерватория НАСА показала звездное извержение 180-летней давности (видео)

Известная звездная система состоит из двух массивных звезд, одна из которых, по словам ученых, примерно в 90 раз крупнее Солнца.

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Опираясь на данные космической рентгеновской обсерватории НАСА "Чандра", которые собирались в течение более двух десятилетий, астрономы создали потрясающее новое видео звездного извержения, которое имело место около 180 лет назад. Видео опубликовано на YouTube-канале обсерватории.

В покадровой записи использовались наблюдения "Чандры" за 1999, 2003, 2009, 2014 и 2020 годы, а также данные космического корабля ЕКА XMM-Newton. В этом видео прослеживается история звездного взрыва, известного как Эта Киля.

Известная звездная система состоит из двух массивных звезд, одна из которых, по словам ученых, примерно в 90 раз крупнее Солнца, другая — примерно в 30 раз.

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Мощный взрыв, как считается, стал итогом слияния двух звезд, первоначально принадлежавших тройной звездной системе. Последствия столкновения наблюдали на Земле в середине 19 века.

Звездный взрыв

Новое видео показывает, как после взрыва звездное извержение продолжает быстро распространяться в космосе со скоростью около 8 млн км/час.

"Во время этого события Эта Киля выбросила массу, в 10-45 раз превышающую массу Солнца", — говорится в заявлении НАСА.

"Этот материал превратился в пару плотных сферических облаков газа, которые теперь называются туманностью Гомункул, на противоположных сторонах галактики двух звезд", — говорится в публикации.

Туманность Гомункул — это ярко-синее облако в центре изображения, питаемое высокоэнергетическими рентгеновскими лучами, которые идут от двух крупных близких звезд. Их близкое расположение усложняет наблюдение по отдельности. Они окружены ярко-оранжевым кольцом рентгеновского излучения, которое, как представляется, стремительно растет и расширяется с течением времени.

Напомним, что астрономы показали взрыв ярчайшей звезды Эта Киля, которая "исчезла" десятилетия назад.

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