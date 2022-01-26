Астрономы показали взрыв ярчайшей звезды Эта Киля, "исчезнувшей" десятилетия назад (видео)

Звезда Эта Киля когда-то была одной из самых ярких звезд в ночном небе. Свет этой звезды особенно был виден в Южном полушарии во время "Большой вспышки" в 1840-х годах.

Астрономы из Института исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе, США, создали трехмерную визуализацию самой звезды и окружающей ее туманности Гомункул, которая образовалась во время выброса вещества в космос во время события известного как "Большая вспышка". Это событие произошло в 1840-х годах и тогда звезда значительно увеличила свою яркость, но за последующие десятилетия стала тусклее, сообщает SciTechDaily.

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Ученые из Института исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе, используя снимки космических телескопов Хаббл и Чандра в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском свете создали уникальную визуализацию одной из самых массивных звезд под названием Эта Киля. Эта визуализация показывает историю "Большой вспышки", в результате которой образовалась туманность Гомункул, которая окутывает звезду. Во время "Большой вспышки" Эта Киля выпустила почти столько же видимого света, сколько взрыв сверхновой.

После яркой вспышки звезда стала тускнеть в течение следующих десятилетий. В основном это произошло из-за появления туманности Гомункул, которая образовалась из вещества, выброшенного звездой. Эта туманность блокирует большую часть света.

На визуализиции можно увидеть туманность, которая выглядит как песочные часы и окружающие ее облака газа.

"Мы проделали огромную работу, чтобы зрители могли увидеть сложную структуру вокруг звезды Эта Киля", — говорит Фрэнк Саммерс из Института исследований космоса с помощью космического телескопа.

По словам ученых, Эта Киля чрезвычайно яркая в инфракрасном диапазоне, и ее излучение воздействует на гораздо более крупную туманность Киля, в которой она находится.

Эта Киля — одна из самых массивных известных звезд. Такие звезды могут производить яркие вспышки в течение всей своей жизни. В конце концов звезда закончит свою жизнь превратившись в черную дыру и возможно, это будет сопровождаться взрывом сверхновой. Эта Киля – это один из лучших вариантов для изучения астрономами жизни и смерти очень массивных звезд.

[ + – ] Звезда Эта Киля — белая точка в центре изображения, на стыке двух лопастей туманности Гомункул Фото: wikipedia

Эта Киля

Двойная звезда, которая состоит из звезд Эта Киля А и Эта Киля В;

Находится на расстоянии 7,5 тысяч световых лет от Земли;

Выделяет в 5 млн раз больше света, чем наше Солнце;

Находится в эмиссионной туманности Киль в созвездии Киль;

Считается, что через несколько десятков тысяч лет она станет сверхновой.

Напоминаем, что астрономы нашли редкий тип сверхновых. Раньше считалось, что массивные звезды Вольфа-Райе умирают, превращаясь в черную дыру. Но новое открытие показало, что они могут стать сверхновыми.