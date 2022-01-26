Астрономи показали вибух найяскравішої зірки Ета Кіля, яка "зникла" десятиліття тому (відео)

Зірка Ета Кіля колись була однією з найяскравіших зірок у нічному небі. Світло цієї зірки особливо було видно в Південній півкулі під час Великого спалаху в 1840-х роках.

Астрономи з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа в Балтіморі, США, створили тривимірну візуалізацію самої зірки та навколишньої туманності Гомункул, яка утворилася під час викиду речовини в космос під час події, відомої як Великий спалах. Ця подія сталася в 1840-х роках, і тоді зірка значно збільшила свою яскравість, але за наступні десятиліття стала тьмянішою, повідомляє SciTechDaily.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вчені з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа в Балтіморі, використовуючи знімки космічних телескопів Габбл і Чандра у видимому, ультрафіолетовому та рентгенівському світлі, створили унікальну візуалізацію однієї з найпотужніших зірок під назвою Ета Кіля. Ця візуалізація показує історію Великого спалаху, в результаті якого утворилася туманність Гомункула, яка огортає зірку. Під час Великого спалаху Ета Кіля випустила майже стільки ж видимого світла, скільки вибух наднової.

Після яскравого спалаху зірка почала тьмяніти протягом наступних десятиліть. В основному це сталося через туманність Гомункул, яка утворилася з речовини, викинутої зіркою. Ця туманність блокує більшу частину світла.

На візуалізіції можна побачити туманність, яка має вигляд пісочного годинника, та навколишні хмари газу.

"Ми проробили величезну роботу, щоб глядачі могли побачити складну структуру навколо зірки Ета Кіля", — каже Френк Саммерс із Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа.

За словами вчених, Ета Кіля надзвичайно яскрава в інфрачервоному діапазоні, і її випромінювання впливає на більшу туманність Кіля, у якій вона розташована.

Ета Кіля — одна з найпотужніших відомих зірок. Такі зірки можуть створювати яскраві спалахи протягом усього свого життя. Зрештою зірка закінчить своє життя, перетворившись на чорну діру, і, можливо, це супроводжуватиметься вибухом наднової. Ета Кіля – це один із найкращих варіантів для вивчення астрономами життя та смерті дуже масивних зірок.

[ + – ] Зірка Ета Кіля — біла точка в центрі зображення, на стику двох лопатей туманності Гомункул Фото: wikipedia

Ета Кіля

Подвійна зірка, що складається із зірок Ета Кіля А й Ета Кіля В;

Розташована з відривом 7,5 тисяч світлових років Землі;

Виділяє в 5 млн разів більше світла, ніж наше Сонце;

Розташована в емісійній туманності Кіль у сузір'ї Кіль;

Вважається, що через кілька десятків тисяч років вона стане надновою.

Нагадуємо, що астрономи знайшли рідкісний тип наднових. Раніше вважалося, що масивні зірки Вольфа-Райє вмирають, перетворюючись на чорну діру. Але нове відкриття показало, що вони можуть стати надновими.