Обсерваторія НАСА показала зоряне виверження 180-річної давнини (відео)

Відома зоряна система складається з двох масивних зірок, одна з яких, за словами вчених, приблизно в 90 разів більша за Сонце.

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Спираючись на дані космічної рентгенівської обсерваторії НАСА "Чандра", які збирали впродовж більш ніж двох десятиліть, астрономи створили приголомшливе нове відео зоряного виверження, що відбулося близько 180 років тому. Відео опубліковано на YouTube-каналі обсерваторії.

У покадровому записі використовувалися спостереження "Чандри" за 1999, 2003, 2009, 2014 і 2020 роки, а також дані космічного корабля ЄКА XMM-Newton. У цьому відео простежується історія зоряного вибуху, відомого як Ета Кіля.

Відома зоряна система складається з двох масивних зірок, одна з яких, за словами вчених, приблизно в 90 разів більша за Сонце, інша — приблизно в 30 разів.

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Рідкісна подія. Докази повторюваних вибухів на зірці було виявлено у 800-річному документі

Потужний вибух, як вважається, став підсумком злиття двох зірок, які спочатку належали потрійній зоряній системі. Наслідки зіткнення спостерігали на Землі в середині 19 століття.

Зоряний вибух

Нове відео показує, як після вибуху зоряне виверження продовжує швидко поширюватися в космосі зі швидкістю близько 8 млн км/год.

"Під час цієї події Ета Кіля викинула масу, що в 10-45 разів перевищує масу Сонця", — йдеться в заяві НАСА.

"Цей матеріал перетворився на пару щільних сферичних хмар газу, які тепер називаються туманністю Гомункул, на протилежних сторонах галактики двох зірок", — ідеться в публікації.

Туманність Гомункул — це яскраво-синя хмара в центрі зображення, що живиться високоенергетичними рентгенівськими променями, які йдуть від двох великих близьких зірок. Їхнє близьке розташування ускладнює спостереження окремо. Вони оточені яскраво-помаранчевим кільцем рентгенівського випромінювання, яке, як видається, стрімко зростає і розширюється з плином часу.

Нагадаємо, що астрономи показали вибух найяскравішої зірки Ета Кіля, яка "зникла" десятиліття тому.

Також повідомлялося, що антиматерія реагує на гравітацію. Історичний експеримент ЦЕРН підтвердив здогад Ейнштейна.