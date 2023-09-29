Библия, остановившая пулю: удивительное спасение во время Гражданской войны в США (фото)

В 1863 году солдата Союза от смерти спасла карманная Библия. К сожалению, хотя она и остановила пулю, которая должна была попасть мужчине в грудь, однако он все же умер через 9 дней.

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3 мая 1863 года, во время Гражданской войны в США, бригада Союза выстроилась в боевую линию перед стрелковыми окопами конфедератов, во время второй битвы при Фредериксбурге. Они попали под шквальный огонь, и один из солдат Союза, Чарльз В. Меррилл, был тяжело ранен, пишет Smithsonian Magazine.

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Пуля задела его правый глаз, пробила череп и застряла за ухом. Однако вторую пулю, направленную в грудь, остановила маленькая Библия, которую он держал в кармане пальто над сердцем. Его перевезли в "Кружевной дом", импровизированный полевой госпиталь, где хирурги успешно извлекли пулю, считая, что его жизни уже ничего не угрожает. Они сохранили мушкетную пулю на память.

Впоследствии Меррилла перевели в госпиталь, расположенный в Вашингтоне, где о его истории узнал Бенджамин Перли Пур, журналист, дипломат и человек со значительными связями в Вашингтоне. Как и Меррилл, Пур был уроженцем Ньюберипорта, и он чувствовал родство с молодым солдатом и его семьей.

Он сообщил Мерриллам, что их сын получает исключительный уход в одном из лучших госпиталей страны, особо отметив самоотверженное внимание медсестры, по имени Кэролайн Виппи.

В телеграмме и последующем письме Пур пообещал присматривать за здоровьем Меррилла, даже предложив сопровождать его в предстоящей поездке в Вест-Ньюбери. Он добавил решающую роль Библии, которую Мерриллу подарил преподобный Фостер, той самой книги, которая перехватила вторую пулю.

Солдаты Союза разбили лагерь на берегу реки Раппаганнок в мае 1863 года Фото: Wikimedia Commons

Через четыре дня после ранения Меррилл оставался в сознании и оптимистично настроенным относительно своего выздоровления. В письме к родителям он признал, что из-за ранения выглядит по-другому, но обязан своему улучшению состояния "доброй опеке нашего Небесного Отца, которую я получаю, и надеялся, что мы сможем встретиться еще раз".

Меррилл, несомненно, понимал, какую важную роль сыграла Библия, спасшая его от мгновенной гибели на поле боя. Он черпал утешение из ее присутствия, зная, что ему повезло остаться в живых. Его письмо заканчивалось словами успокоения и просьбой не рассказывать младшим членам семьи о потере правого глаза.

Тем временем весть о чудесном выживании Меррилла распространилась в вашингтонских кругах и дошла до самого президента Авраама Линкольна. Глубоко тронутый тем, что Меррилл выжил вопреки обстоятельствам, Линкольн прислал солдату Библию с личной надписью: "Чарльзу В. Мерриллу, 19-й Массачусетский, А. Линкольн, 8 мая 1863 года". Сейчас эта Библия хранится вместе с Новым Заветом Меррилла в библиотеке Филлипса.

Последняя известная фотография Чарльза В. Меррилла Фото: Robert Pushkar / Collection of Phillips Library, Peabody Essex Museum

Дэн Липкан, директор библиотеки, рассказал "Меррилл был уроженцем округа Эссекс, [поэтому] ... это вполне уместно, что документы Меррилла оказались в нашей библиотеке".

12 мая Пур посетил Меррилла в больнице, преисполненный оптимизма относительно его выздоровления. И после разговора Пур ушел, пообещав вернуться позже. Однако в тот же день, примерно в 14:00, произошла трагедия. Меррилл, лежа в постели, вдруг закричал к другому пациенту, позвав мисс Виппи и показав, что он кашляет кровью. Это были его последние слова.

Хирурги немедленно открыли рану на голове и лихорадочно искали разорванную артерию. "Его кровь вырывалась вперед, — рассказал Пур, — Началось внутреннее кровоизлияние, и наука не могла его остановить". Через двадцать минут Меррилл умер, "его душа [перешла] в другой и лучший мир".

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В Вест-Ньюбери семья Мерриллов с нетерпением ждала возвращения сына. Уильям Меррилл, отец Чарльза, поехал в Ньюберипорт в ожидании приезда сына. Именно там он получил телеграмму от Пура, в которой сообщалось известие о внезапной смерти Чарльза. Несмотря на спасение, которое Библия Меррилла дала ему на поле боя, она не смогла предотвратить пулю, которая в конце концов унесла жизнь.

Меррилл похоронен на кладбище Walnut Hill Cemetery в Вест-Ньюбери. Как отметил Newburyport Herald в своем освещении трагедии: "Таинственные пути провидения, и за один час и способом, о котором они не думали, он отошел к своему вечному дому и вечным друзьям на небесах. Это был смелый, высоконравственный и умный юноша, любимый всеми".

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