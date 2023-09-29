"Войну технологий выиграют инженеры", – глава Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверен, что для победы Украины нужно создавать defence-tech стартапы.

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Каждый, кто связан с технологиями, должен максимально включиться в борьбу с российской агрессией. Нужно создавать defence-tech стартапы, вливаться в уже работающие команды и инвестировать в инновации. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в пятницу, 29 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня на ИТ Арене во Львове встретился с драйверами инноваций – украинскими айтовцами. Говорили о войне и будущем. Это величайшая технологическая война в истории", – сообщил Федоров.

Министр отметил "8 перспективных направлений", которые постоянно нуждаются в притоке энергичных специалистов и инвестиций:

Спутниковая связь. БПЛА. Системы ситуационной осведомленности. Морские дроны. Роботизированные наземные платформы. Искусственный интеллект. РЕБ. Защита неба.

Глава Минцифы отметил, что ведется активная работа с партнерами по созданию всех необходимых условий для развития технологического сектора. В планы входит создание и развитие целой инфраструктуры, где каждый специалист сможет найти для себя работу.

Федоров также рассказал об уже достигнутых результатах:

Запуск Brave1 (государственной программы инноваций в сфере вооружений), "чтобы идеи крутых разработок претворялись в жизнь и приносили результаты на фронте".

Создание правового и налогового пространство Diia City, "чтобы технологические компании рождались и стремительно развивались с низкими налогами и благоприятным инвестклиматом".

Масштабирование украинского производства БПЛА с Армией дронов.

"Работы много. Поэтому сегодня вы не можете не приобщиться к победе. Все, кто занимается технологиями, могут изменить ход войны", – подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, Михаил Федоров рассказал, что в Украине создают "армию РЭБ" по стандартам НАТО, которая будет действовать аналогично "армии дронов".

Также Фокус писал, что глава Минцифры анонсировал дальнейшее увеличение производства дронов, которое с начала войны уже выросло более чем в 100 раз.