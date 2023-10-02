Пугающее открытие. Микропластик обнаружен в пещере, где 30 лет не ступала нога человека

Исследователи опасаются, что эта находка является свидетельством того, что микрочастицы уже поникли в "артерии" почвы Земли.

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Десятилетиями ученые изучают микропластик и его влияние на окружающую среду и здоровье человека — увы, выводы удручающие. Ранее пластиковый пакет был обнаружен даже в самой глубокой точке океана — Марианской впадине, кроме того микрочастицы пластика также были обнаружены в телах животных, людей и морских обитателей, пишет Futurism.

Новое исследование ученых из Института воды в Университете Сент-Луиса выглядит еще более тревожным — исследователи обнаружили частицы микропластика в пещере, которая была закрыта для посетителей последние 30 лет. Авторы исследования считают, это свидетельствует о том, что микрочастицы пластика уже проникли в самое сердце почвы — ее подземные воды.

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Выводы были подтверждены двумя независимыми исследованиями. Ученые отмечают, что герметичное уединение пещеры было использовано как способ определения того, насколько глубоко микропластик проник в окружающую среду, а точнее системы подводных вод.

По словам соавтора исследования, геохимика Элизабет Хасенмюллер, ранее большинство исследований были сосредоточены на поверхностных водах, однако то, что происходит с недрами Земли до сих пор оставалось загадкой. В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении пещеры, расположенной в Клифф-Кейв, штат Миссури (США), которая была закрыта для посещений еще в 1993 году. Отметим, что пещера была закрыта для людей, но расположена недалеко от жилого района — простыми словами, она не полностью изолирована от цивилизации, но является отличным объектом для изучения того, как населенные пункты влияют на близлежащие экосистемы.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что наибольшие концентрации микропластика накапливались в устье пещеры, а затем выталкивались дальше накопленной водой. Ученые также определили, что концентрация микрочастиц в пещере в 100 раз превышает концентрацию в воде. По словам Хазенмюллер, 99% микрочастиц, обнаруженных в пещере, хранились в отложениях, и лишь малая часть находилась в воде.

Команда считает, это является доказательством того, что вода откладывает микропластик в отложениях, где он хранится в течение длительного времени — десятилетия и больше. Более того, даже когда вода отступает, частицы, переносимые по воздуху, могут оседать на дно пещеры.

Хазенмюллер также утверждает, что пластиковые частицы, загрязняющие пещеры, могут просачиваться в грунтовые воды, которые люди используют для питья. Кроме того, предполагается, что загрязнение микрочастицами способно влиять на летучих мышей и амфибий, населяющих пещеры.

Авторы исследования отмечают, что столь удручающие находки значат лишь одно — человечеству стоит полностью отказаться от использования синтетической одежды, так как большую часть мусора в этой пещере составили именно синтетические волокна.

Ранее Фокус писал о том, что в Китае ученые впервые обнаружили в сердце человека тысячи частиц микропластика.