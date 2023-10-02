Лячне відкриття. Мікропластик виявлено в печері, де 30 років не ступала нога людини

Дослідники побоюються, що ця знахідка є свідченням того, що мікрочастинки вже поникли в "артерії" ґрунту Землі.

Related video

Десятиліттями вчені вивчають мікропластик і його вплив на навколишнє середовище і здоров'я людини — на жаль, висновки гнітючі. Раніше пластиковий пакет було виявлено навіть у найглибшій точці океану — Маріанській западині, крім того, мікрочастинки пластику також були виявлені в тілах тварин, людей і морських мешканців, пише Futurism.

Нове дослідження вчених з Інституту води в Університеті Сент-Луїса виглядає ще більш тривожним — дослідники виявили частинки мікропластику в печері, що була зачинена для відвідувачів останні 30 років. Автори дослідження вважають, це свідчить про те, що мікрочастинки пластику вже проникли в саме серце ґрунту — його підземні води.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Висновки були підтверджені двома незалежними дослідженнями. Вчені зазначають, що герметичне усамітнення печери було використано як спосіб визначення того, наскільки глибоко мікропластик проник у навколишнє середовище, а точніше системи підводних вод.

За словами співавторки дослідження, геохімікині Елізабет Гасенмюллер, раніше більшість досліджень були зосереджені на поверхневих водах, проте те, що відбувається з надрами Землі, досі залишалося загадкою. Під час дослідження вчені зосередилися на вивченні печери, розташованої в Кліфф-Кейв, штат Міссурі (США), яку було закрито для відвідувань ще 1993 року. Зазначимо, що печера була закрита для людей, але розташована недалеко від житлового району — простими словами, вона не повністю ізольована від цивілізації, але є чудовим об'єктом для вивчення того, як населені пункти впливають на довколишні екосистеми.

Результати дослідження свідчать про те, що найбільші концентрації мікропластику накопичувалися в гирлі печери, а потім виштовхувалися далі накопиченою водою. Вчені також визначили, що концентрація мікрочастинок у печері в 100 разів перевищує концентрацію у воді. За словами Гасенмюллер, 99% мікрочастинок, виявлених у печері, зберігалися у відкладеннях, і лише мала частина перебувала у воді.

Команда вважає, це є доказом того, що вода відкладає мікропластик у відкладеннях, де він зберігається протягом тривалого часу — десятиліття і більше. Ба більше, навіть коли вода відступає, частинки, що переносяться повітрям, можуть осідати на дно печери.

Хазенмюллер також стверджує, що пластикові частинки, що забруднюють печери, можуть просочуватися в ґрунтові води, які люди використовують для пиття. Крім того, припускають, що забруднення мікрочастинками здатне впливати на кажанів і амфібій, які населяють печери.

Автори дослідження зазначають, що настільки гнітючі знахідки означають лише одне — людству варто повністю відмовитися від використання синтетичного одягу, оскільки більшу частину сміття в цій печері склали саме синтетичні волокна.

Раніше Фокус писав про те, що в Китаї вчені вперше виявили в серці людини тисячі частинок мікропластику.